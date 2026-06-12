Pronostico Germania-Curaçao: debutto sul velluto e possibile goleada

Germania-Curaçao è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 19:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sono trascorsi “solo” 12 anni dal trionfo della Germania nel Mondiale brasiliano, ma la sensazione è che si tratti di un evento molto più lontano nel tempo. La Mannschaft, infatti, da allora non ha più raggiunto quei picchi e viene da due fragorosi fallimenti: a Russia 2018 e Qatar 2022 i tedeschi non sono neppure riusciti a superare la fase a gironi, malgrado le aspettative fossero decisamente alte.

Di quella fortunata spedizione oggi c’è un unico rappresentante: il portiere Neuer, tornato a vestire la maglia della nazionale dopo un lungo periodo di assenza, anche a causa dei problemi fisici.

L’estremo difensore è reduce da un’ottima stagione con il Bayern Monaco, storicamente il serbatoio più proficuo per la Germania: non è un caso che i successi della Mannschaft siano spesso coincisi con i grandi cicli dei bavaresi. Anche stavolta il ct Julian Nagelsmann punterà su diversi giocatori del Bayern, dominatore indiscusso della Bundesliga e semifinalista di Champions League (fermato solo dal PSG). Escludendo gli infortunati Karl e Gnabry, il “blocco”, oltre al sopracitato Neuer, è composto pure da Tah, Pavlovic, Goretzka, Kimmich e Musiala. Qualche dubbio, però, permane: Musiala, limitato da un fisico troppo fragile, non ha inciso più di tanto nel Bayern Monaco di quest’anno; Kimmich, poi, nella Germania giocherà in una posizione diversa, ricoprendo il ruolo di terzino destro anziché centrocampista centrale.

A questa squadra, infine, manca un centravanti di alto livello, capace di fare la differenza a suon di gol. Il giovane Woltemade non ha ancora raggiunto quello status, mentre Fullkrug è apparso in fase calante. Per questo motivo è assai probabile che Nagelsmann si affiderà ad Havertz, schierato come falso nove anche da Mikel Arteta all’Arsenal.

La Germania resta un’incognita

Nagelsmann dovrà confermare quanto di buono fatto vedere due anni fa all’Europeo casalingo. La Germania espresse un buon calcio ma nei quarti si dovette arrendere alla Spagna, futura campionessa d’Europa, al termine di un match contraddistinto da alcune scelte arbitrali abbastanza controverse.

La Mannschaft, tuttavia, non sembra aver fatto chissà quali progressi da allora, anzi. In Nations League ha perso sia con il Portogallo che con la Francia, mentre nel girone di qualificazione si è incredibilmente complicata la vita cadendo nel match d’esordio con la Slovacchia. Un KO che ha costretto Kimmich e compagni a vincere tutte le gare successive per evitare di dover passare dai playoff per qualificarsi al Mondiale.

Nel gruppo E la Germania ha l’obbligo di chiudere come prima: sulla carta né la piccola Curaçao, né Ecuador e Costa d’Avorio hanno le credenziali per rivaleggiare con i tedeschi. Le sorprese, in ogni caso, in un torneo del genere sono spesso dietro l’angolo. Nel percorso di avvicinamento alla rassegna iridata la truppa di Nagelsmann ha travolto 4-0 la Finlandia e vinto 2-1 con gli USA. Tutto è pronto, insomma, per l’esordio con i caraibici: gli unici dubbi del ct riguardano la corsia destra (ballottaggio tra Raum e Brown) e la mediana, dove Nmecha è in vantaggio su Goretzka.

Il coraggio di Curaçao

Curaçao si prepara invece a dare quel tocco di esoticità a questo raggruppamento. Membro FIFA solo dal 2011, negli ultimi 15 anni è cresciuta tanto, arrivando a diventare la nazione più piccola di sempre (156mila abitanti) a partecipare a un Mondiale. Un’escalation possibile in particolar modo grazie ai tanti elementi che sono nati e cresciuti in Olanda ma che hanno origini nell’isola dei Caraibi, di fatto una nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi.

Il ct che ha permesso a Curaçao di tagliare lo storico traguardo, infatti, è il decano degli allenatori olandesi come Dick Advocaat. Al termine delle qualificazioni, tuttavia, il quasi 80enne commissario tecnico si era dimesso per motivi personali, salvo poi decidere di tornare al timone della selezione. Curaçao ha vinto entrambi i gironi di qualificazione e nell’ultima giornata hanno respinto il possibile assalto della Giamaica, pareggiando 0-0 nello scontro diretto decisivo. Il portiere Room ultimamente ha detto che la volontà è quella di non snaturarsi troppo, neppure contro avversari di livello incredibilmente più alto come la Germania: “Vogliamo continuare a giocare come abbiamo fatto negli ultimi anni, con un calcio basato sul possesso palla e costruito dalla difesa”, queste le sue parole.

Advocaat nell’esordio con i tedeschi dovrebbe schierare un ambizioso 4-3-3 con i fratelli Bacuna a centrocampo e Comenencia, ex Juventus Next Gen, in regia. L’attacco sarà guidato da Locadia, con trascorsi al Brighton in Inghilterra.

Come vedere Germania-Curaçao in diretta tv e in streaming

Germania-Curaçao è in programma domenica alle 19:00 (ora italiana) all’NRG Stadium di Houston, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il divario tecnico è oggettivamente incolmabile. La voglia della Germania di blindare subito i tre punti e sbloccare l’attacco si sposerà con la filosofia coraggiosa di Curaçao. I caraibici proveranno a giocare a viso aperto, scenario che contro la qualità di Havertz e Musiala rischia di spalancare spazi letali ed esiti ricchi di reti. Ipotizziamo una vittoria rotonda e squillante per la Mannschaft, che potrebbe rifilare una goleada ai caraibici, segnando dai tre ai sei gol complessivi. Non è da escludere un primo tempo prolifico, in cui il numero delle reti sarà verosimilmente compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Germania-Curaçao

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

CURACAO (4-3-3): Room; Sambo, Gaari, van Eijma, Floranus; L. Bacuna, Comenencia, J. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0