Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Portogallo-Nigeria: Ronaldo e soci senza problemi

Pronostico Portogallo-Nigeria: Ronaldo e soci senza problemi

di

Portogallo-Nigeria è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La Nigeria non si è qualificata al Mondiale. Ed è una notizia, perché gli africani sono una nazionale delle più forti del continente africano. Eppure niente, a differenza di un Portogallo che appare la più forte nazionale di sempre.

Pronostico Portogallo-Nigeria
Pronostico Portogallo-Nigeria: Ronaldo e soci senza problemi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ronaldo c’è, ma soprattutto ci sono i campioni d’Europa del PSG, e ci sono altri elementi in grado in qualsiasi momento di fare la differenza. Vedendo la possibile formazione titolare della squadra allenata da Martinez, ci vengono dubbi sul fatto che possa arrivare in fondo. In senso positivo, ovviamente. Perché parliamo di uomini di un certo livello. Gente che sa vincere, gente che dovunque è andata ha vinto.

Quindi partita semplice? Crediamo non del tutto, ma alla fine di questi novanta minuti nei quali i portoghesi dovranno pur sempre provare la formazione che dovrebbe scendere in campo al debutto Mondiale, il Portogallo quest’altra amichevole dovrebbe riuscire a portarla a casa.

Come vedere Portogallo-Nigeria in diretta tv e in streaming

Portogallo-Nigeria, in programma mercoledì alle 21:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata 1.22 GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno  GOL ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria del Portogallo è quasi sicura, in una gara che dovrebbe regalare almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive. Ronaldo e soci sono pronti a stupire e cercheranno di mandare dei segnali anche dopo questa amichevole.

Le probabili formazioni di Portogallo-Nigeria

Nel momento in cui andiamo online non probabili formazioni. Ma la sensazione è che il Portogallo possa mandare in campo la migliore squadra possibile.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni