Pronostico Portogallo-Nigeria: Ronaldo e soci senza problemi

Portogallo-Nigeria è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
La Nigeria non si è qualificata al Mondiale. Ed è una notizia, perché gli africani sono una nazionale delle più forti del continente africano. Eppure niente, a differenza di un Portogallo che appare la più forte nazionale di sempre.
Ronaldo c’è, ma soprattutto ci sono i campioni d’Europa del PSG, e ci sono altri elementi in grado in qualsiasi momento di fare la differenza. Vedendo la possibile formazione titolare della squadra allenata da Martinez, ci vengono dubbi sul fatto che possa arrivare in fondo. In senso positivo, ovviamente. Perché parliamo di uomini di un certo livello. Gente che sa vincere, gente che dovunque è andata ha vinto.
Quindi partita semplice? Crediamo non del tutto, ma alla fine di questi novanta minuti nei quali i portoghesi dovranno pur sempre provare la formazione che dovrebbe scendere in campo al debutto Mondiale, il Portogallo quest’altra amichevole dovrebbe riuscire a portarla a casa.
Come vedere Portogallo-Nigeria in diretta tv e in streaming
Portogallo-Nigeria, in programma mercoledì alle 21:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Portogallo è quotata 1.22 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La vittoria del Portogallo è quasi sicura, in una gara che dovrebbe regalare almeno un gol per squadra e almeno tre reti complessive. Ronaldo e soci sono pronti a stupire e cercheranno di mandare dei segnali anche dopo questa amichevole.
Le probabili formazioni di Portogallo-Nigeria
Nel momento in cui andiamo online non probabili formazioni. Ma la sensazione è che il Portogallo possa mandare in campo la migliore squadra possibile.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus