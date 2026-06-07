Mbappé capocannoniere Mondiali 2026: quote a confronto e perché può vincere ancora la Scarpa d’Oro

Kylian Mbappé ambisce al ruolo di capocannoniere della Coppa del Mondo 2026: quote a confronto sul futuro del bomber francese.

Il suo nome non può non saltare fuori, quando si parla di capocannoniere ai Mondiali. Kylian Mbappé, del resto, è il primo nome sulla lista di chiunque. E sarebbe strano il contrario, atteso che l’attaccante della Francia si presenta ai nastri di partenza della Coppa del Mondo 2026 da grandissimo favorito, forte della Scarpa d’Oro conquistata nel 2022 e reduce da un’altra stagione semplicemente straordinaria con la maglia del Real Madrid.

Le lavagne dei bookmaker confermano in pieno lo status di principale candidato del fuoriclasse francese per il titolo di miglior marcatore del torneo. Al momento, Mbappé capocannoniere dei Mondiali 2026 è proposto a quota 7.00 su Sportbet, si attesta a quota 6.00 su Goldbet e tocca il picco di 5.50 su Snai.

Questi numeri, dunque, parlano da soli: il fenomeno transalpino ha già collezionato 12 reti in appena 14 partite disputate nelle ultime due edizioni della rassegna iridata. Un rendimento spaventoso che lo vede vicinissimo al record assoluto di gol nei Mondiali detenuto da Miroslav Klose, fermo a quota 16. A soli 27 anni, dati alla mano, Mbappé ha la concreta opportunità non solo di bissare la Scarpa d’Oro, ma di riscrivere la storia del calcio diventando il miglior marcatore della competizione di tutti i tempi.

Cammino in discesa verso la Scarpa d’Oro bis

Un fattore decisivo per chi valuta questa giocata risiede nel potenziale percorso dei Bleus. La Francia vanta una rosa ricchissima di talento e fantasia, con interpreti del calibro di Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki e Désiré Doué pronti a sfornare assist per il proprio centravanti. Da non sottovalutare, inoltre, il ruolo di rigorista designato della Nazionale, un dettaglio che nei tornei brevi sposta sempre gli equilibri.

Anche la composizione del raggruppamento iniziale promette di regalare gol e spettacolo. L’incrocio con l’Iraq potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per incrementare il bottino personale, mentre contro Senegal e Norvegia il coefficiente di difficoltà sarà sensibilmente più elevato.

A gonfiare le vele del pronostico ci sono poi le spaventose cifre registrate nell’ultima annata a Madrid, dove ha timbrato il cartellino per ben 43 volte in 56 presenze complessive, laureandosi capocannoniere della Liga. Se la Francia rispetterà le attese arrivando fino in fondo alla competizione, Mbappé giocherà più partite dei suoi diretti rivali e contendenti al suo stesso titolo: il trampolino perfetto verso una storica Scarpa d’Oro bis.