I pronostici di mercoledì 3 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di martedì 2 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali e anche Lussemburgo-Italia
Le macerie lasciate dall’ennesima catastrofe calcistica sono ancora disseminate ovunque ed il ct ad interim dell’Italia, Silvio Baldini, ha scelto, con fare quasi provocatorio, di convocare quasi esclusivamente elementi della sua Under-21 per le (tristissime) amichevoli di inizio giugno, finestra che in teoria sarebbe dovuta servire alla nostra nazionale per prepararsi al Mondiale nordamericano.
Mondiale che, per la terza volta di fila, non vedrà gli Azzurri ai nastri di partenza. Una vergogna assoluta per una nazionale blasonata come l’Italia, che nel suo palmarès conta ben 4 campionati del mondo più 2 Europei.
Sebbene i bookmaker vedano l’Italia favorita per il blasone, la mancanza di esperienza internazionale e la spensieratezza della linea verde potrebbero tradursi in una gara molto aperta e ricca di disattenzioni tattiche. Il Lussemburgo, pur avendo chiuso il girone di qualificazione al Mondiale a 0 punti, davanti al proprio pubblico cercherà l’impresa della vita contro una difesa italiana totalmente inedita e priva di rodaggio. Al contempo, il talento offensivo di ragazzi come Koleosho e l’istinto del gol di Pio Esposito garantiscono che gli Azzurri non dovrebbero avere problemi a trovare la via della rete.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Polonia-Nigeria, Amichevole, ore 20:45
Vincenti
- OLANDA (in Olanda-Algeria, Amichevole, ore 20:45)
- ITALIA (in Lussemburgo-Italia, Amichevole, ore 20:45)
- DANIMARCA (in Danimarca-DR Congo, Amichevole, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Olanda-Algeria, Amichevole, ore 20:45
- Lussemburgo-Italia, Amichevole, ore 20:45
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Polonia-Nigeria, Amichevole, ore 20:45
- Albania-Israele, Amichevole, ore 20:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.66 GOLDBET ; 10.53 SPORTBET; 10.66 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Lussemburgo-Italia, Amichevole, ore 20:45
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