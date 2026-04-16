Pronostici Fiorentina-Crystal Palace: marcatore e tiri in porta

Pronostici Fiorentina-Crystal Palace, davanti alla Viola c’è un Everest da scalare dopo la terrificante sconfitta rimediata a Londra all’andata.

Il ritorno dei quarti di finale di Conference League mette la Fiorentina davanti a uno specchio impietoso. L’andata a Londra è stata un monologo delle Eagles: 3.05 xG contro lo 0.45 viola, con il Crystal Palace capace di creare ben 7 grandi occasioni da gol contro le zero dei gigliati. In definitiva, un terrificante 3-0 che equivale ad un Everest da scalare.

Eppure, nel secondo tempo di Selhurst Park, si è intravisto uno spiraglio: quando la truppa di Vanoli ha alzato lievemente il baricentro e l’intensità, il Palace ha mostrato fragilità strutturali ed è stato salvato solo dalla traversa colpita da Fabbian.

Il problema resta la gestione del pallone. Senza la capacità di Kean (ancora in forte dubbio) di far salire la squadra, i viola rischiano di lasciare Piccoli troppo isolato nel deserto difensivo inglese. Sarà una partita di puro atteggiamento. Se la Fiorentina giocherà con coraggio il Crystal Palace potrebbe soffrire l’ambiente del “Franchi”, ma dovrà fare i conti con le devastanti ripartenze degli inglesi.

Mateta, un rientro da urlo

In un match dove la Viola deve necessariamente sbilanciarsi, gli spazi diventeranno praterie per gli attaccanti. E De Gea e compagni dovranno fare i conti con la fame di gol di Jean-Philippe Mateta.

L’attaccante francese è tornato dall’infortunio in uno stato di forma strepitoso, timbrando il cartellino 3 volte nelle ultime 2 partite. Il giocatore appetito dal Milan nell’ultima sessione di mercato sarà il terminale ideale per i contropiedi inglesi, magari innescato da uno Yeremi Pino che già all’andata ha dimostrato di poter spaccare la difesa viola ogni volta che tocca palla.

Dall’altro lato, l’allenatore viola si aspetta molto da Roberto Piccoli. Con Kean verso il forfait, l’ex centravanti del Cagliari ha la grande chance di riscatto. È vero, spesso pecca di precisione, ma in una serata dove il tecnico ordinerà l’attacco totale, Piccoli sarà il destinatario di cross e palloni sporchi in area. Ci aspettiamo almeno due conclusioni nello specchio da parte sua, frutto della pressione costante che la Viola dovrà esercitare.

Occhio anche ad Albert Gudmundsson. L’islandese ha saltato la Lazio per squalifica e torna con una voglia matta di cancellare le ultime prestazioni opache. È l’uomo di maggior talento balistico della Fiorentina e, in una sfida da “dentro o fuori”, i suoi calci piazzati o le sue conclusioni dal limite sono una garanzia. Almeno un tiro in porta è l’esito minimo per chi deve trascinare la squadra all’impresa.

Infine, per quanto riguarda i tiri totali, non possiamo non citare Ismaila Sarr, che ci ha già dato soddisfazioni all’andata. Il senegalese è il re della Conference per il Palace con 6 gol messi a segno. La sua propensione al tiro è impressionante, con una media di 3.9 conclusioni a partita in coppa. Che sia con tiri dalla distanza o finalizzando le transizioni rapide di Glasner, Sarr cercherà la porta con continuità. La giocata su almeno due tiri totali appare solidissima.

Quindi, ricapitolando: Mateta marcatore plus, Piccoli over 1,5 tiri in porta plus, Gudmundsson over 0,5 tiri in porta plus e Sarr over 1,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 8,42 volte la posta.