Pronostico AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk: una settimana fa sapevamo tutto

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AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Ve lo avevamo detto, la scorsa settimana, che gli ucraini nonostante giochino in un campo diverso dal proprio, hanno un’esperienza tale da poter vincere quella partita. Certo, il risultato finale è stato diverso, ma la qualificazione è stata messa davvero al sicuro.

Pedro Henrique
Pronostico AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk: una settimana fa sapevamo tutto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ci ha messo del tempo, lo Shakhtar, a sbloccarla. Ci hanno messo sette minuti gli ucraini a indirizzarla e poi a deciderla del tutto. Il tre a zero è forse esagerato per quello che gli olandesi dell’AZ hanno fatto vedere, ma come vi avevamo anticipato l’esperienza è quel fattore che in partite del genere riesce sempre a dare qualcosa in più. I padroni di casa hanno gestito i momenti della partita e hanno fatto capire di essere in grado di chiuderla nel momento più opportuno. Ora, quel fattore del quale vi abbiamo appena parlato, è evidente rimarrà tale anche nella gara di giovedì sera. Quindi è altrettanto evidente che gli ospiti abbiano più di un piede e mezzo nella semifinale di Conference. Questo non vuole dire che l’AZ non ci proverà, anzi. Ma ogni minima indecisione verrà sicuramente punita.

Come vedere AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming

Come vedere Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar
Come vedere Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La gara senza dubbio in questo caso regalerà almeno una rete per squadra senza nessuna possibilità che non possa finire in questo modo. Una sfida da tre reti complessive, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk

AZ (4-2-3-1): Zoet; Kasius, Goes, Penetra, de Wit; Clasie, Smith; Dijkstra, Mijnans, Wessley; Parrot.
SHAKHTAR (4-1-4-1): Ryznyk; Konoplya, Bondar, Marlon, Henrique; Nazaryna; Alisson, Pedrinho, Ocheretko, Newerton; Elias.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
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