Pronostico Aston Villa-Bologna: marcatore e tiri in porta

Pronostici Aston Villa-Bologna: la vittoria inglese della scorsa settimana in Italia lascia poco spazio a Italiano. Gli uomini che la chiudono

Il discorso qualificazione è andato: il tre a uno con il quale l’Aston Villa ha conquistato il Dall’Ara la scorsa settimana è una montagna quasi impossibile da scalare per il Bologna. Che sì, ovvio, cercherà in tutti i modi di tenere viva la qualificazione, ma contro una delle squadre che quest’anno ha fatto meglio in Premier League è quasi impossibile.

Anche perché a quanto pare Emery non si fida del tutto – e fa bene, vista la sua esperienza – e dovrebbe mandare in campo la miglior formazione possibile, con tutti gli uomini in grado di fare la differenza. E andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere.

Pronostici Aston Villa-Bologna, gli uomini decisivi

Partiamo dal marcatore, e non possiamo non sceglierlo tra i padroni di casa che saranno anche spinti dal pubblico amico che, come sappiamo, è abbastanza caldo. Watkins quando è in giornata riesce a trasformare quasi ogni pallone o in gol oppure in un’azione pericolosa. Ha timbrato nel match della scorsa settimana e non vediamo come non possa riuscirci anche nel ritorno. Insomma, almeno una rete da parte sua ce l’aspettiamo.

Passando ai tiratori in porta occhio a Onana, centrocampista centrale che spesso si ritrova ad attaccare l’area di rigore avversaria. Anche nella sfida contro il Nottingham il belga ha trovato una conclusione dentro i pali. La quota altissima ci piace e ci stuzzica molto. Sì, senza dubbio si potrebbe anche ripetere. Chiudiamo infine il cerchio con un giocatore offensivo del Bologna, uno dei pochi in grado in campo europeo a creare la superiorità numerica: avrete capito che parliamo di Rowe, quello che ha fatto gol al Dall’Ara tenendo la fiammella minimamente accesa. Per la sua rete non si è spenta del tutto, e occhio che ha le qualità per trovare i pali della porta inglese. Lo sappiamo.

Quindi: Watkins marcatore plus, Onana e Rowe over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,41 volte la posta.