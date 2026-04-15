Pronostici Betis-Braga: marcatore e tiri in porta

Pronostici Betis-Braga: dopo il pareggio dell’andata gli spagnoli hanno ottime possibilità di andare avanti. Gli uomini decisivi

Alla fine il Betis, con il pareggio conquistato la scorsa settimana sul difficile campo del Braga, ha fatto capire di avere qualcosa in più dei portoghesi. L’opera è a metà, ma nella serata di giovedì gli uomini di Pellegrini potrebbero chiudere decisamente il conto e poi andare a vincere.

Evidente che i padroni di casa, per tutti, e anche per noi che abbiamo fatto un’analisi della partita e la trovate sul sito, siano favoriti. Ed è anche per questo che gli uomini decisivi pendono quasi tutti da un lato. Adesso, in base alle probabili formazioni, andiamo a vedere insieme chi si potrebbe tranquillamente iscrivere al tabellino del match.

Pronostici Betis-Braga: le nostre scelte

Davanti nel Betis il punto di riferimento nel 4-2-3-1 di Pellegrini è Cucho Hernandez. L’uomo che ha segnato anche nel match d’andata. Sì, ogni tanto fa un lavoro sporco molto utile per la squadra – viene incontro per creare lo spazio – ma quando vede la porta è uno che tira sempre e lo fa con precisione. Nelle partite importanti, inoltre, non si è mai tirato indietro e ci ha messo sempre del suo. Non possiamo non scegliere lui come marcatore.

All’andata si è un po’ nascosto, ma se riuscisse ad accendersi sappiamo benissimo che è quell’elemento in grado di fare, sempre e comunque, la differenza. Un uomo solo al comando, in poche parole. Antony del Betis si esalta nella battaglia e quella di giovedì sera per la sua squadra sarà proprio una partita del genere. Una conclusione dentro lo specchio dei pali è altamente probabile. Anzi due. Victor, attaccante del Braga ha segnato nel weekend, un attaccante che ha determinate caratteristiche e che centra la porta da tutte le posizioni. Per lui, così come anche per Fornals del Betis, che gioca alle spalle della punta, una conclusione dentro i pali.

Ricapitolando: Cucho Hernandez marcatore plus, Antony over 1,5 tiri in porta plus, Fornals e Victor over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 9,92 volte la posta.