Pronostici Arsenal-Sporting CP: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Arsenal-Sporting CP, tutto ancora in bilico dopo la vittoria risicata dei Gunners a Lisbona targata Havertz. Ecco chi può finire stavolta nel tabellino dei marcatori. 

Dopo il blitz di Lisbona, l’Arsenal torna a Londra con l’obiettivo di gestire il prezioso vantaggio dello 0-1, ma la sfida con lo Sporting nasconde insidie psicologiche non indifferenti.

Un momento del match tra Sporting e Arsenal
Pronostici Arsenal-Sporting CP: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La clamorosa sconfitta interna contro il Bournemouth in Premier League ha mostrato un fianco vulnerabile nei Gunners, non più certi di vincere il campionato ed obbligati a resettare immediatamente per non compromettere il cammino europeo.

I portoghesi invece si presentano nella capitale inglese con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e la consapevolezza di aver già portato Mikel Arteta e la sua squadra ai calci di rigore in passato (Europa League 2022-23). Sarà inevitabilmente una battaglia di nervi e tattica: l’Arsenal cercherà di addormentare il ritmo per colpire negli spazi, mentre i lusitani punteranno tutto sull’aggressività dei propri terminali offensivi per riaprire il discorso qualificazione il prima possibile.

Gyokeres può segnare il gol dell’ex

I fari sono puntati sui singoli che possono rompere l’equilibrio con una giocata individuale oppure un inserimento fulmineo. Uno dei possibili marcatori è il grande ex della partita, Viktor Gyokeres. Con quattro gol già messi a referto in questa Champions (frutto di ben 4.78 xG, segno che è sempre nel vivo dell’azione), lo svedese è il pericolo numero uno per la difesa biancoverde. Arteta gli chiederà uno sforzo in più in un match in cui dovrà probabilmente rinunciare a Saka e con Martinelli, capocannoniere di coppa, che dovrebbe partire dalla panchina.

Gyokeres
Pronostici Arsenal-Sporting CP: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Per quanto riguarda i tiri in porta, Luis Suarez dello Sporting è in uno stato di grazia assoluto. Il colombiano, capocannoniere della Liga Portugal con 24 reti e già a quota 5 gol in Europa, è un calciatore che non ci pensa due volte a calciare. Con 31 tiri totali in questa edizione della Champions, puntare su almeno un suo tiro nello specchio della porta difesa da Raya è una scelta basata su una costanza realizzativa impressionante.

Almeno due tiri totali, invece, ce li aspettiamo da Declan Rice e Francisco Trincao. L’Arsenal potrebbe trovare difficoltà a penetrare l’area portoghese palla al piede. In questi casi, la soluzione dalla distanza diventa fondamentale e l’ex centrocampista del West Ham è l’uomo designato per provarci. L’esterno portoghese, infine, sarà verosimilmente una spina nel fianco costante. Con una media di 2.6 tiri a partita e 4 gol segnati in coppa partendo da un xG di 3.13, Trincão ha dimostrato di essere estremamente pericoloso quando rientra sul sinistro.

Quindi, ricapitolando: Gyokeres marcatore plus, Luis Suarez over 0,5 tiri in porta plus, Rice over 1,5 tiri totali plus e Trincao over 0,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 5,74 volte la posta. 

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