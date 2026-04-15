Pronostici Arsenal-Sporting CP: marcatore e tiri in porta

Pronostici Arsenal-Sporting CP, tutto ancora in bilico dopo la vittoria risicata dei Gunners a Lisbona targata Havertz. Ecco chi può finire stavolta nel tabellino dei marcatori.

Dopo il blitz di Lisbona, l’Arsenal torna a Londra con l’obiettivo di gestire il prezioso vantaggio dello 0-1, ma la sfida con lo Sporting nasconde insidie psicologiche non indifferenti.

La clamorosa sconfitta interna contro il Bournemouth in Premier League ha mostrato un fianco vulnerabile nei Gunners, non più certi di vincere il campionato ed obbligati a resettare immediatamente per non compromettere il cammino europeo.

I portoghesi invece si presentano nella capitale inglese con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere e la consapevolezza di aver già portato Mikel Arteta e la sua squadra ai calci di rigore in passato (Europa League 2022-23). Sarà inevitabilmente una battaglia di nervi e tattica: l’Arsenal cercherà di addormentare il ritmo per colpire negli spazi, mentre i lusitani punteranno tutto sull’aggressività dei propri terminali offensivi per riaprire il discorso qualificazione il prima possibile.

Gyokeres può segnare il gol dell’ex

I fari sono puntati sui singoli che possono rompere l’equilibrio con una giocata individuale oppure un inserimento fulmineo. Uno dei possibili marcatori è il grande ex della partita, Viktor Gyokeres. Con quattro gol già messi a referto in questa Champions (frutto di ben 4.78 xG, segno che è sempre nel vivo dell’azione), lo svedese è il pericolo numero uno per la difesa biancoverde. Arteta gli chiederà uno sforzo in più in un match in cui dovrà probabilmente rinunciare a Saka e con Martinelli, capocannoniere di coppa, che dovrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda i tiri in porta, Luis Suarez dello Sporting è in uno stato di grazia assoluto. Il colombiano, capocannoniere della Liga Portugal con 24 reti e già a quota 5 gol in Europa, è un calciatore che non ci pensa due volte a calciare. Con 31 tiri totali in questa edizione della Champions, puntare su almeno un suo tiro nello specchio della porta difesa da Raya è una scelta basata su una costanza realizzativa impressionante.

Almeno due tiri totali, invece, ce li aspettiamo da Declan Rice e Francisco Trincao. L’Arsenal potrebbe trovare difficoltà a penetrare l’area portoghese palla al piede. In questi casi, la soluzione dalla distanza diventa fondamentale e l’ex centrocampista del West Ham è l’uomo designato per provarci. L’esterno portoghese, infine, sarà verosimilmente una spina nel fianco costante. Con una media di 2.6 tiri a partita e 4 gol segnati in coppa partendo da un xG di 3.13, Trincão ha dimostrato di essere estremamente pericoloso quando rientra sul sinistro.

Quindi, ricapitolando: Gyokeres marcatore plus, Luis Suarez over 0,5 tiri in porta plus, Rice over 1,5 tiri totali plus e Trincao over 0,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 5,74 volte la posta.