Pronostici Al Nassr-Ettifaq: un’occasione irripetibile per Cr7 e compagni

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Al Nassr-Ettifaq, i pronostici legati al match della capolista della Saudi Professional League

Reduce da sei vittorie consecutive in casa, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo vede il titolo della Saudi Professional League sempre più vicino. Con cinque punti di vantaggio sull’Al-Hilal, i gialloblu hanno la ghiotta occasione di allungare in vetta alla classifica: contro l’Ettifaq FC l’occasione è assolutamente irripetibile.

Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al Nassr
Pronostici Al Nassr-Ettifaq: un’occasione irripetibile per Cr7 e compagni (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Fortino inespugnabile, l’Al-Awwal Park darà sicuramente il suo contributo per trascinare i propri beniamini. La differenza di classifica – ben trentuno punti – rappresenta un punto dal quale partire. La prolificità offensiva e l’ottima resa dalla cintola in giù mettono l’Al Nassr nelle condizioni di poter imbastire la gara sui binari più congeniali alle proprie classifiche.

Il solito trio alle spalle di Cristiano Ronaldo formato da Otavio, Talisca e Mané dovrebbe mettere in grande difficoltà un reparto arretrato che nelle ultime tre ufficiali ha incassato sei gol. Tanti, troppi per poter sperare di far punti contro la compagine di Jorge Jesus, quasi sempre letale nel momento in cui si tratta di alzare l’asticella.

Al Nassr-Ettifaq, la comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr abbinato al Multigol 2-5 si trova a quota 1,63 sia su Goldbet che su Snai: le chances di fare bottino pieno per i padroni di casa è assolutamente credibile.

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Il pronostico

L’Al Nassr dovrebbe riuscire a far sua la partita in scioltezza, senza eccessivi patemi d’animo. Da prendere in considerazione l’ipotesi di una gara caratterizzata da almeno due gol complessivi: il Multigol 2-5 può rappresentare un punto di partenza importante.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Ettifaq

Al Nassr (4-2-3-1): Bento; Al-Ghannam, Simakan, Laporte, Al-Najdi; Brozović, Al-Khaibari; Otávio, Talisca, Mané; Ronaldo.

Ettifaq FC (4-3-3): Rodák; Madu, Tisserand, Hendry, Al-Olayan; Wijnaldum, Fofana, Medrán; Ekambi, Dembélé, Gray.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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