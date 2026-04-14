Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: marcatore e tiri in porta

Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: si riparte dal due a zero a favore della squadra di Simeone. Ecco le scelte per marcatore e tiri in porta

Un Barcellona sicuramente all’assalto che cercherà di ribaltare il due a zero della scorsa settimana subito in casa. L’Atletico ha un piede e mezzo nella semifinale di Champions League ma contro i catalani non si può mai sapere. Ecco perché ci aspettiamo, comunque, una partita aperta a qualsiasi risultato.

Può succedere davvero di tutto al Metropolitano: ma è l’attenzione difensiva del Colchoneros – abituati comunque a fare partite del genere – a poter decisamente complicare i piani. Ma andiamo a vedere insieme, senza girarci ancora attorno, quali potrebbero essere gli uomini decisivi in questo match.

Pronostici Atletico Madrid-Barcellona: le nostre scelte

Facciamo due proposte, divise, e affidandoci al sito SportBet, uno dei pochi che ancora permette di legare assist o sostituto e marcatore plus in una sola schedina. E partiamo dal Barcellona: le previsioni della vigilia danno Ferran Torres titolare, ed è proprio lui che potrebbe trovare la via del gol in una partita del genere. Ha le qualità per attaccare lo spazio e soprattutto ha pure la giocata da fuori. Un elemento in grado di fare la differenza.

Ovviamente un assist lo potrebbe fare Lamine Yamal, il giocatore più forte del mondo al momento. Ha delle giocate paurose che possono indirizzare anche la partita. Infine, da Fermin Lopez, almeno due conclusioni dentro lo specchio dei pali sono serenamente preventivabili.

Ricapitolando quindi questa prima proposta: Ferran Torres segna o palo o sostituto (inclusi tempi supplementari); Yamal assist o sostituto (inclusi tempi supplementari) e Fermin Lopez over 1,5 tiri in porta (inclusi tempi supplementari) danno su SportBet un valore di 10,44 volte la posta.

Passiamo adesso in casa Atletico: come detto una partita maggiormente difensiva per gli uomini di Simeone, ma con qualche ripartenza potrebbero trovare lo spazio giusto, vista la difesa altissima, solita, dei catalani. In questo caso, anche per via delle abilità balistiche, Julian Alvarez potrebbe trovare il gol mentre Lookman è l’uomo designato per l’assist.

Quindi: Alvarez segna o palo o sostituto (inclusi tempi supplementari) e Lookman assist o sostituto (inclusi tempi supplementari), sempre su SportBet hanno un valore di 9,82 volte la posta.