I pronostici di martedì 7 aprile: non solo Champions League

I pronostici di martedì 7 aprile, al via l’andata dei quarti di finale di Champions League, si gioca anche in altri campionati
Inizia stasera l’andata dei quarti di finale di Champions League con un atteso big match tra Real Madrid e Bayern Monaco. Nonostante una stagione fin qui piena di alti e bassi con tanto di esonero per Xabi Alonso, il Real Madrid si trova nel suo habitat naturale in Champions League e prendendo a pallate il Manchester City ha confermato di essere sempre e comunque una candidata alla vittoria finale.
Nell’altra partita in programma stasera l’Arsenal, favorito nel doppio confronto, proverà a uscire indenne dalla trasferta di Lisbona: lo Sporting CP rimontando il Bodo Glimt ha confermato di essere squadra capace di tutto tra le mura amiche, e i Gunners ultimamente hanno avuto qualche passaggio a vuoto di troppo.
In Svizzera nella Challenge League prosegue la lotta a distanza per la promozione diretta tra Aarau e Vaduz, appaiate al primo posto. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, entrambe proveranno quindi anche a segnare un alto numero di gol oltre a vincere le rispettive partite alla portata contro Etoile-Carouge e Bellinzona.
Nella 3. Liga tedesca il Rot Weiss Essen in lotta per la promozione diretta dovrebbe approfittare del turno favorevole contro Schweinfurt ultimo in classifica e ormai già retrocesso.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Real Madrid-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- AARAU (in Aarau-Etoile Carouge, Challenge League, ore 19:00)
- VADUZ (in Vaduz-Bellinzona, Challenge League, ore 19:30)
- RW ESSEN (in Schweinfurt-Rot Weiss Essen, 3. Liga Germania, ore 19:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Aarau-Etoile Carouge, Challenge League, ore 19:00
- Vaduz-Bellinzona, Challenge League, ore 19:30
- Stade Lausanne-Ouchy-Rapperswil-Jona, Challenge League, ore 19:30
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Real Madrid-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00
- Sporting CP-Arsenal, Champions League, ore 21:00
- Wrexham-Southampton, Championship, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.22 GOLDBET ; 13.91 SPORTBET; 13.22 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Sporting CP-Arsenal, Champions League, ore 21:00
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