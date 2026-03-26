Pronostici Turchia-Romania: marcatore e tiri in porta

Turchia-Romania è una gara che mette in palio un posto nei prossimi Mondiali: ecco marcatore e tiri in porta

La Turchia di Vincenzo Montella ha ottime possibilità, non solo per via del fatto che giochi in casa ma anche per via della qualità dei suoi uomini, di eliminare la Romania in questa semifinale per i prossimi Mondiali e andare quindi a giocarsi all’ultimo atto il pass per la qualificazione.

Ci sono dei giocatori dentro la nazionale turca che fanno la differenza, gente che sa benissimo qual è il proprio ruolo anche in questa squadra. E siccome vediamo appunto i padroni di casa decisamente favoriti, è evidente che i nostri pronostici sugli uomini decisivi pendano da una sola parte, quella appunto turca. Ma basta parole, andiamo a vedere insieme quelle che sono le nostre scelte.

Pronostici Turchia-Romania, gli uomini decisivi

Arda Guler in seno al Real Madrid vive un momento davvero straordinario. Le sue prestazioni lievitano partita dopo partita e trova dei gol straordinari. Dentro la Turchia inoltre dovrebbe giocare in un ruolo più offensivo, a ridosso della punta, e quindi con la possibilità maggiore di trovare la porta avversaria. Di un elemento così, che vive un periodo davvero altissimo, ci aspettiamo qualcosa di straordinario. Quindi almeno un gol.

Ovvio che tutti pensano a Yildiz, fresco – o quasi – di rinnovo con la Juventus. Il calciatore bianconero ha salutato la Serie A (vale a dire l’ultima partita) con un gol contro il Sassuolo. Sta bene anche lui e nell’uno contro uno è imprendibile. In questo caso, però, ci affidiamo alla sua capacità di trovare con regolarità i pali della porta avversaria: almeno due tiri dentro lo specchio. In casa Romania c’è Hagi, un giocatore che gioca in Turchia e che conosce quindi anche il campo dove andrà a giocare. Ha ottime qualità, potendo giocare sia come attaccante – come fa in nazionale – sia come centrocampista, maggiormente impiegato in questo ruolo nel club. Un giocatore che in qualunque modo, insomma, può riuscire a trovare i pali della porta avversaria.

Quindi, ricapitolando: Guler marcatore plus, Yildiz over 1,5 tiri in porta plus e Hagi over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,72 volte la posta.