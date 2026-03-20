Pronostico Brighton-Liverpool: terza di fila per la Champions

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Brighton-Liverpool è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Sicuramente ha un po’ rallentato la corsa del Liverpool verso un posto nella prossima Champions League, ma contro il Galatasaray abbiamo visto una squadra viva, che non ha faticato quasi per niente per raggiungere i quarti di finale. Quindi non possiamo nemmeno parlare di un club stanco. Anzi.

Pronostico Brighton-Liverpool
Pronostico Brighton-Liverpool: terza di fila per la Champions (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’affermazione in Champions, come detto senza problemi, ha dato entusiasmo alla squadra di Slot che vuole chiudere questa stagione comunque tormentata dando delle soddisfazioni ai propri tifosi. E poi c’è anche quel detto: non c’è due senza tre. E vi spieghiamo che cosa significa. In questa annata, anche se in entrambe le occasioni si è giocato ad Anfield – una in campionato e una in coppa – i Reds hanno battuto due volte il Brighton che evidentemente non ci pare possa essere quella squadra che gli anni scorsi riusciva a vincere quasi contro tutte in casa. Una squadra diversa, meno abituata alla vittoria, e con una classifica che forse adesso rispecchia davvero appieno quello che è il valore della squadra che ha overperformato negli anni passati. Ci aspettiamo un Liverpool vincente, insomma, anche per dare un senso alla parte finale di annata. Ricordiamoci che il quinto posto potrebbe anche valere la Champions, ma il quarto, che dà la certezza, è distante solamente due punti.

Come vedere Brighton-Liverpool in diretta tv e in streaming

Come vedere Brighton-Liverpool
Come vedere Brighton-Liverpool in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Brighton-Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 2.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Lottomatica.

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Il pronostico

Liverpool vincente: continua la corsa alla prossima Champions League per gli uomini di Slot.

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Le probabili formazioni di Brighton-Liverpool

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Ayari, Baleba; Gomez, Gross, Minteh; Welbeck.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

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POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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