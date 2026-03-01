Pronostico Girona-Celta Vigo: segnano entrambe

Girona-Celta Vigo è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Stanno scalando la classifica Girona e Celta Vigo. Stanno bene. Soprattutto gli ospiti arrivano a questo match forti del sesto posto in classifica che vorrebbe dire zona Europa il prossimo anno. Tre vittorie di fila – tra le quali quelle europee per i baschi – non sono un bottino che no si può non mettere sotto osservazione.

Ma il Girona in casa due settimane fa ha battuto il Barcellona. Mica male. E in generale nelle ultime cinque uscite ha piazzato quattro risultati utili che hanno permesso a questa truppa di essere fuori dalla zona rossa della classifica abitata per molto tempo. Ecco, senza i pensieri brutti che hanno accompagnato questa squadra, allora si potrebbe anche vedere qualche altra soddisfazione. Di certo è un pronostico complicato questo, perché in generale non è che ci sia questa grossa differenza tra le rose. Sì, il Celta è vero che è davanti, ma è riuscito anch’esso dopo un avvio complicato a cambiare marcia e questa cosa, oggi, sta riuscendo al Girona.

Ci aggrappiamo quindi ai precedenti. Negli ultimi tre entrambe hanno trovato la via della rete e potrebbe succedere nuovamente. Questo sì che è un segnale da sottolineare ancora. E chi siamo noi per non fidarci?

Come vedere Girona-Celta Vigo in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Celta Vigo, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Quando due squadre stanno bene è normale pensare che possano segnare entrambe. Ed è normale pensarlo anche per via dei precedenti. Quindi, in un match da almeno una rete a testa, occhio al pareggio.

Le probabili formazioni di Girona-Celta Vigo

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Tsygankov, Lemar, Witsel, Martin, Gil; Vanat.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Aidoo, Alonso; Rueda, Moriba, Vecino, Alvarez; Lopez, Jutgla, Swedberg.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0