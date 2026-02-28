Pronostici Inter-Genoa: marcatore e tiratori

Inter-Genoa, i pronostici del match in programma a San Siro: dal marcatore ai tiratori dell’incontro

Luci a San Siro. Reduce dalla brutta sconfitta maturata in Champions League per mano del Bodo, l’Inter di Chivu vuole mettere un altro mattoncino importante nella sua opera di consolidamento alla vetta della classifica. I nerazzurri, però, se la vedranno con un Genoa in salute e tutt’altro che disposto a fare da vittima sacrificale.

Il match con il “Grifone” rappresenta un’occasione importante per Bonny che, a meno di importanti dietrofront, dovrebbe partire dal primo minuto. Dopo aver pagato lo “scotto” di una Supercoppa giocata a luci spente, l’ex centravanti del Parma è tornato a ricoprire un ruolo importante nelle gerarchie di Chivu complice l’infortunio di Lautaro.

Forte fisicamente e abile nell’attacco alla profondità, Bonny dovrebbe trovare terreno il terreno fertile per riuscire a mettere a segno almeno un gol. Tanti indizi fanno comunque ipotizzare una partita animata da diversi tiri: Dimarco e Zielinski sono opzioni molto calde sotto questo punto di vista.

Per chiudere, da non trascurare neanche l’Over 0,5 tiro in porta di Baldanzi: valorizzata in termini di quote, la candidatura dell’ex Roma è piuttosto golosa se si pensa alla grande importanza che il fantasista di De Rossi ricopre nello scacchiere tattico del Grifone.

Bonny marcatore plus; Dimarco, Zielinski e Baldanzi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,74 su Goldbet.