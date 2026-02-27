Pronostico Verona-Napoli: obbligo dei tre punti contro l’avversario più in difficoltà

Verona-Napoli è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per il Napoli di Antonio Conte è un momento tutt’altro che semplice. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mezzo del Como, la squadra campione d’Italia in carica ha conquistato a malapena un punto nelle due successive gare di campionato: 2-2 nello scontro diretto con la Roma e sconfitta per 2-1 in quel di Bergamo contro l’Atalanta di Palladino, capace di ribaltare i partenopei nel secondo tempo prima con Pasalic e poi con Samardzic.

Una partita, quella della New Balance Arena, caratterizzata dalle vibranti polemiche per il rigore tolto dal Var agli azzurri, che avrebbe permesso – se realizzato – al Napoli di portarsi sul 2-0 e dunque di cambiare il destino del match. Ad ogni modo, Conte e i suoi devono rialzarsi subito: sono stati raggiunti al quarto posto dalla Roma e la Juventus è soltanto a -4, senza dimenticare Como e Atalanta, che si sono rifatte sotto e non sono affatto lontanissime.

Per non mancare l’obiettivo qualificazione Champions League, che di fatto è l’unico rimasto, il Napoli dovrà migliorare il rendimento in trasferta: lontano dal fortino “Maradona” gli azzurri quest’anno hanno stentato troppo, se consideriamo che hanno perso ben 9 volte in 18 partite giocate lontano dal proprio pubblico tra le varie competizioni affrontate. Contro un Verona che ha ormai un piede e mezzo in Serie B, i tre punti sono praticamente obbligati per non creare nuovi malumori. I gialloblù hanno dato preoccupanti segnali di resa una settimana fa naufragando 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e restando ancorati all’ultimo posto in classifica, a quota 15 punti come il Pisa.

Il cambio in panchina non ha finora sortito gli effetti sperati: Paolo Sammarco, promosso dalla Primavera al posto di Paolo Zanetti, non ha invertito il trend del predecessore. Il Verona nelle 10 gare disputate nel 2026 ha totalizzato solo tre punti, frutto peraltro di tre pareggi. Tra i problemi che attanagliano gli scaligeri ci sono i numerosi infortuni: Sammarco spera di poter portare almeno in panchina i ristabiliti Gagliardini e Valentini. Un’altra tegola riguarda il centrocampo, con l’assenza per squalifica di Al-Musrati. Conte con il dubbio McTominay, in ballottaggio con Elmas.

Come vedere Verona-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Verona e Napoli, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sulla carta il divario è abissale. Il Verona nel 2026 è un fantasma: solo tre punti in dieci partite e una fragilità difensiva che rasenta la rassegnazione.

Tuttavia, il Napoli arriva con i nervi tesi dopo il ko di Bergamo e le polemiche arbitrali, ma soprattutto con un rendimento esterno che definire altalenante è un eufemismo. Conte sa che non può sbagliare: la Roma ha agganciato il quarto posto e il margine d’errore è nullo. Nonostante il dubbio McTominay e le solite assenze tra gli azzurri, la qualità del Napoli dovrebbe emergere con forza. Attenzione però al ricordo dell’andata (2-2), monito che impedirà ai partenopei di sottovalutare l’impegno. La necessità vitale di punti Champions e la crisi profonda del Verona rendono la vittoria del Napoli l’esito più probabile. Conte pretenderà una reazione rabbiosa dopo i recenti passi falsi. I campioni d’Italia in carica dovrebbero segnare dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Akpa-Akpro, Harroui, Frese; Bowie, Sarr.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2