Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, ansia blaugrana: il tabù resiste da 29 anni

Atletico Madrid-Barcellona è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Champions League del Barcellona è appesa a un filo, sottilissimo. I blaugrana, contro ogni pronostico, una settimana fa si sono arresi 2-0 all’Atletico Madrid nell’andata dell’Euroderby spagnolo, valido per i quarti di finale della competizione regina. Ciò che sorprende maggiormente è che l’hanno fatto davanti ai sessantamila del Camp Nou, dove tra Liga e Champions avevano perso solo una volta in stagione.

La squadra del Cholo Simeone ha saputo contenere il Barça e colpire al momento giusto – una splendida punizione di Alvarez ed il sigillo di Sorloth hanno mandato in estasi il tecnico argentino e i tifosi madrileni al seguito – ma non sarebbe onesto tralasciare il fatto che a indirizzare il match è stata soprattutto l’espulsione del difensore blaugrana Cubarsì a fine primo tempo. Un’ingenuità che i campioni di Spagna in carica hanno pagato cara.

In dieci uomini e sotto di un gol, per la corazzata di Hansi Flick è diventato tutto più complicato. Ed ora bisognerà andare a vincere al Metropolitano di Madrid (servono almeno 3 reti di scarto per evitare i tempi supplementari) per scongiurare l’ennesimo flop continentale. Nella capitale spagnola andrà in scena il sesto confronto stagionale tra le due squadre, che si sono affrontate tra febbraio e marzo anche nella doppia semifinale della Coppa del Re.

Simeone confida nel “non c’è due senza tre”

In quell’occasione a spuntarla sono stati sempre i Colchoneros, grazie ad uno strepitoso 4-0 al Metropolitano (poi al Barcellona non è riuscita la rimonta davanti al proprio pubblico, vincendo “solo” 3-0).

In campionato, invece, Yamal e compagni hanno prevalso sia all’andata che al ritorno (3-1 a Barcellona e 1-2 a Madrid). Simeone e i suoi si confermano dunque particolarmente ostici per il Barça nelle fasi ad eliminazione diretta. Nei due precedenti in Champions League, risalenti alle stagioni 2012-13 e 2015-16, fu sempre l’Atletico a passare il turno.

L’attenzione del Cholo è ormai rivolta esclusivamente alle coppe, dal momento che in campionato ha da tempo blindato un posto tra le prime 4. Con l’obiettivo di far riposare i titolari in vista di una settimana cruciale – nel weekend i Colchoneros saranno impegnati nella finale di Coppa del Re con la Real Sociedad – sabato scorso l’allenatore biancorosso ha schierato una formazione sperimentale contro il Siviglia, incassando la terza sconfitta di fila in Liga (2-1 nella trasferta andalusa).

Nel ritorno con il Barcellona sarà assente Pubill, squalificato, mentre in porta dovrebbe andare ancora Musso. Oblak non è al 100%. Flick invece non avrà Cubarsì dopo il rosso rimediato all’andata e la coppia di centrali difensivi sarà composta da Araujo e Martin. A centrocampo potrebbe rivedersi de Jong, in attacco solito duello tra Ferran Torres e Lewandowski. Intanto i blaugrana hanno sostanzialmente chiuso i conti per quanto riguarda il titolo. Travolgendo 4-1 l’Espanyol nel derby sono volati a +9 sugli acerrimi rivali.

Come vedere Atletico Madrid-Barcellona in diretta tv e in streaming

Atletico Madrid-Barcellona è in programma martedì alle 21:00 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I numeri dell’Atletico in casa sono una sentenza. Non perdono una gara a eliminazione diretta di Champions davanti ai propri tifosi dal 1997. Inoltre, la statistica UEFA è spaventosa: 22 volte su 22 hanno passato il turno dopo aver vinto l’andata fuori casa.

Tuttavia, bisogna pur sempre dare una minima chance ad una squadra forte e zeppa di talento come il Barcellona, sebbene debba segnare almeno tre gol al Metropolitano, possibilmente senza subirne. La combo Gol+Over 3.5 è la giocata perfetta per questo scenario. Il Barça attaccherà dal 1′, scoprendo il fianco alle letali transizioni del Cholo. Se consideriamo che l’ultimo precedente a Madrid in Coppa del Re è finito 4-0 per l’Atletico e che le ultime due sfide di campionato sono state ricche di reti, lo spettacolo è assicurato. Flick e i suoi potrebbero anche vincere la partita d’orgoglio. Ma la solidità dell’Atletico e il vantaggio dell’andata rendono la qualificazione dei madrileni l’esito più probabile.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julian Alvarez.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Araujo, Gerard Martín, João Cancelo; de Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3