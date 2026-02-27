I pronostici di venerdì 27 febbraio: Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 27 febbraio, in campo Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati

La ventisettesima giornata di Serie A si apre con una sfida tra due squadre apparentemente fuori dalla bagarre retrocessione, Parma e Cagliari. Sì, la vittoria della Fiorentina lunedì scorso ha lievemente alzato la quota salvezza e tirato dentro il Torino, che fino a poche settimane fa sembrava tranquillo, ma il successo dei viola non ha impensierito più di tanto né emiliani né sardi, rispettivamente distanti 8 e 5 punti dalla terzultima posizione.

I pronostici di venerdì 27 febbraio: Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

La solidità difensiva dei ducali e l’anemia offensiva dei sardi nelle ultime uscite suggeriscono un match bloccato, da meno di tre gol complessivi, in cui i padroni di casa partono dovrebbero evitare la sconfitta. Ci aspettiamo una partita tattica, giocata sul filo dell’equilibrio. Un pareggio, insomma, potrebbe far comodo ad entrambe.

I pronostici sulle altre partite

L’anticipo di Bundesliga, giunta alla ventiquattresima giornata, riguarda la parte destra della classifica. A contendersi i tre punti sono Augsburg e Colonia: mentre i bavaresi, saliti in decima posizione, sembrano ormai avviati verso un finale di stagione senza particolari patemi, avendo già oggi ben otto punti in più rispetto alla terzultima, i Billy Goats non possono permettersi di rilassarsi troppo, in quanto il margine di vantaggio sulla zona retrocessione è di appena quattro lunghezze.

a. Altro risultato positivo in vista per la squadra di Baum, che non a caso parte avanti nelle quote nonostante non batta il Colonia dal 2021. E se finisse 1-1 come negli ultimi tre precedenti?

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + UNDER 3,5 in Parma-Cagliari, Serie A, ore 20:45

Vincenti

  • ASTON VILLA (in Wolves-Aston Villa, Premier League, ore 21:00)
  • AL ITTIHAD (in Al Ittihad-Al Khaleej, Saudi Pro League, ore 20:00)
  • MONZA (in Monza-Virtus Entella, Serie B, ore 19:00)
  • PORTO (in Porto-Arouca, Primeira Liga, ore 19:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Jong PSV-Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Aalborg-Hillerød, First Division Danimarca, ore 19:00
  • Sporting CP-Estoril, Primeira Liga, ore 21:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Telstar-NAC Breda, Eredivisie, ore 20:00
  • Strasburgo-Lens, Ligue 1, ore 20:45
  • Augsburg-Colonia, Bundesliga, ore 20:30
Il “clamoroso”

X in Parma-Cagliari, Serie A, ore 20:45

 

