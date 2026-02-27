I pronostici del weekend (28 febbraio – 1 marzo): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventisettesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per: Como e Napoli in Serie A, PSG in Ligue 1, Manchester United in Premier League e Hoffenheim in Bundesliga.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-West Ham, Barcellona-Villarreal, Arsenal-Chelsea, Heracles-PSV e Stoccarda-Wolfsburg.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Leeds-Manchester City, Sassuolo-Atalanta, Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Twente-Feyenoord e Marsiglia-Lione.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Hoffenheim (in Hoffenheim-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30)
• Como (in Como-Lecce, Serie A, sabato 15:00)
• Manchester United (in Manchester United-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)
Partite da almeno un gol per squadra
• Twente-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30
• Marsiglia-Lione, Ligue 1, domenica 20:45
