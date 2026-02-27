I pronostici del weekend (28 febbraio – 1 marzo): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, ventisettesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per: Como e Napoli in Serie A, PSG in Ligue 1, Manchester United in Premier League e Hoffenheim in Bundesliga.

I pronostici del weekend (28 febbraio – 1 marzo): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-West Ham, Barcellona-Villarreal, Arsenal-Chelsea, Heracles-PSV e Stoccarda-Wolfsburg.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Leeds-Manchester City, Sassuolo-Atalanta, Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Twente-Feyenoord e Marsiglia-Lione.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Liverpool-West Ham, Premier League, sabato 16:00
Barcellona-Villarreal, Liga, sabato 16:15
Arsenal-Chelsea, Premier League, domenica 17:30
Heracles-PSV, Eredivisie, sabato 18:45
• Stoccarda-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 15:30
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

PSG (in Le Havre-PSG, Ligue 1, sabato 21:05)
Hoffenheim (in Hoffenheim-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30)
Como (in Como-Lecce, Serie A, sabato 15:00)
Napoli (in Verona-Napoli, Serie A, domenica 18:00)
Manchester United (in Manchester United-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 56.80 GOLDBET ; 65.88 SPORTBET; 56.80 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Leeds-Manchester City, Premier League, sabato 18:30
Sassuolo-Atalanta, Serie A, domenica 15:00
Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30
Twente-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30
Marsiglia-Lione, Ligue 1, domenica 20:45
