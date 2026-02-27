I pronostici del weekend (28 febbraio – 1 marzo): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventisettesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per: Como e Napoli in Serie A, PSG in Ligue 1, Manchester United in Premier League e Hoffenheim in Bundesliga.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-West Ham, Barcellona-Villarreal, Arsenal-Chelsea, Heracles-PSV e Stoccarda-Wolfsburg.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Leeds-Manchester City, Sassuolo-Atalanta, Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Twente-Feyenoord e Marsiglia-Lione.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Liverpool-West Ham, Premier League, sabato 16:00

• Barcellona-Villarreal, Liga, sabato 16:15

• Arsenal-Chelsea, Premier League, domenica 17:30

• Heracles-PSV, Eredivisie, sabato 18:45

• Stoccarda-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 15:30

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• PSG (in Le Havre-PSG, Ligue 1, sabato 21:05)

• Hoffenheim (in Hoffenheim-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30)

• Como (in Como-Lecce, Serie A, sabato 15:00)

• Napoli (in Verona-Napoli, Serie A, domenica 18:00)

• Manchester United (in Manchester United-Crystal Palace, Premier League, domenica 15:00)

Comparazione quota totale (gol + over): 56.80 GOLDBET ; 65.88 SPORTBET; 56.80 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

• Leeds-Manchester City, Premier League, sabato 18:30

• Sassuolo-Atalanta, Serie A, domenica 15:00

• Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30

• Twente-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30

• Marsiglia-Lione, Ligue 1, domenica 20:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI