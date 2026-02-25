Pronostici Juventus-Galatasaray: marcatore e tiri in porta

Juventus-Galatasaray, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, le opzioni in chiave player building

Adesso o mai più. Spalle al muro dopo un filotto di sconfitte che definire preoccupante sarebbe solo un eufemismo, la Juventus ospita il Galatasaray nella sfida valevole per il ritorno dei play off di Champions. Chiamati ad una vera e propria impresa, i bianconeri dovranno prima di tutto fornire una prestazione importante sul piano dell’orgoglio e dal punto di vista tecnico.

Benché rimontare tre gol ai turchi si configuri come una vera e propria impresa, la “Vecchia Signora” può contare su alcune frecce importanti da scoccare, a cominciare da Jonathan David. Dopo aver saltato la gara d’andata, il centravanti canadese si riprende una maglia da titolare.

Troppo importante per l’economia del match, un gol dell’ex Lille potrebbe rappresentare un volano importante per i padroni di casa. Pur non rendendosi protagonista di una stagione molto prolifica da un punto di vista realizzativo, la sensazione è che questa sera David possa trovare gli spiragli giusti per siglare almeno un gol.

Pronostici Juventus-Galatasaray: la raffica di tiratori

Dalle corsie esterne Spalletti cerca la chiave giusta per stanare un avversario che nella gara d’andata ha messo a nudo tutti i limiti strutturali di “Madama”. Partire con il piede giusto sarà fondamentale per i bianconeri che si aspettano risposte concrete anche da Conceicao: il portoghese con i suoi guizzi è un profilo da seguire in ottica tiratori.

Con Yildiz non al top della forma, l’ex Porto verrà gravitare tanti palloni dalle sue parti; incisivo nelle partite che contano se non altro da un punto di vista balistico, il lusitano non dovrebbe avere problemi a scagliare almeno due tiri nello specchio di porta avversario.

Il risultato della gara d’andata obbligherà la Juventus a fare la partita per provare a riaprire i giochi. Kalulu e compagni saranno chiamati giocoforza a prendersi dei rischi: scenario potenzialmente ideale per Osimhen e Noa Lang, pronti a vivere un’altra serata da protagonisti.

David marcatore plus; Conceicao e Osimhen Over 1,5 tiri in porta plus, Noa Lang Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,93 su Goldbet.