Pronostici Bologna-Udinese: marcatore e tiratori

Bologna-Udinese, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori, le opzioni in chiave player building

Con poco da chiedere ad un campionato che per entrambe le compagini sta scivolando via piuttosto tranquillo, Bologna e Udinese hanno tutte le carte in regola per dar vita al Dall’Ara ad un match vivace.

Gol ed emozioni non dovrebbero mancare da ambo le parti con gli uomini di Italiano che vogliono dare continuità al doppio successo ottenuto sia in campionato che in Europa League. A tal proposito, alla luce delle defezioni alle quali lo scacchiere rossoblu deve far fronte, in ottica quasi marcatore con sostituto risulta intrigante la candidatura di Orsolini.

Valvola di sfogo importante per la manovra dei felsinei, l’esterno offensivo di Italiano si è reso protagonista di cinquanta conclusioni complessive, ventuno delle quali indirizzate nello specchio di porta. L’Expected Goal del 5,74 rappresenta un autorevole punto di non ritorno, troppo intrigante per non essere preso in considerazione.

L’Over 1,5 tiri in porta di Dallinga – al rientro dal primo minuto e desideroso di lanciare dei messaggi concreti al suo allenatore – e un tiro in porta di Atta (trentasette tiri totali di cui tredici nello specchio) completano un cerchio piuttosto magmatico.

Orsolini quasi marcatore con sostituto; Dallinga Over 1,5 tiri in porta plus e Atta Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 16,15 su Goldbet.