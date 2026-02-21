I pronostici di sabato 21 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 21 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Il sabato di Serie A vedrà protagoniste due squadre che saranno poi impegnate in Champions League a caccia di difficili rimonte dopo le sconfitte della partita di andata: la Juventus alle 15:00 se la vedrà con il Como e l’Inter alle 18:00 sarà ospite del Lecce.

Galatasaray e Bodo Glimt saranno sicuramente nei pensieri di Spalletti e Chivu, ma sono partite da non snobbare soprattutto per i bianconeri che altrimenti rischierebbero poi di non partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea. La squadra di Fabregas pareggiando a San Siro contro il Milan ha confermato di essere in grado di lottare per la quarta posizione.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a PSG-Metz, PSV-Heerenveen e Bayern Monaco-Eintracht Francoforte. Promettono almeno un gol per squadra Lens-Monaco, Lipsia-Borussia Dortmund e Manchester City-Newcastle.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Juventus-Como, Serie A, ore 15:00

Vincenti

CHELSEA (in Chelsea-Burnley, Premier League, ore 16:00)

(in Chelsea-Burnley, ore 16:00) REAL SOCIEDAD (in Real Sociedad-Oviedo, Liga, ore 14:00)

(in Real Sociedad-Oviedo, ore 14:00) VENEZIA (in Venezia-Pescara, Serie B, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSG-Metz , Ligue 1, ore 21:05

, Ligue 1, ore 21:05 PSV-Heerenveen , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lens-Monaco , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Lipsia-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Manchester City-Newcastle, Premier League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in West Ham-Bournemouth, Premier League, ore 16:00