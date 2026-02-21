I pronostici di sabato 21 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 21 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Il sabato di Serie A vedrà protagoniste due squadre che saranno poi impegnate in Champions League a caccia di difficili rimonte dopo le sconfitte della partita di andata: la Juventus alle 15:00 se la vedrà con il Como e l’Inter alle 18:00 sarà ospite del Lecce.
Galatasaray e Bodo Glimt saranno sicuramente nei pensieri di Spalletti e Chivu, ma sono partite da non snobbare soprattutto per i bianconeri che altrimenti rischierebbero poi di non partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea. La squadra di Fabregas pareggiando a San Siro contro il Milan ha confermato di essere in grado di lottare per la quarta posizione.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi occhio a PSG-Metz, PSV-Heerenveen e Bayern Monaco-Eintracht Francoforte. Promettono almeno un gol per squadra Lens-Monaco, Lipsia-Borussia Dortmund e Manchester City-Newcastle.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL in Juventus-Como, Serie A, ore 15:00
Vincenti
- CHELSEA (in Chelsea-Burnley, Premier League, ore 16:00)
- REAL SOCIEDAD (in Real Sociedad-Oviedo, Liga, ore 14:00)
- VENEZIA (in Venezia-Pescara, Serie B, ore 15:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- PSG-Metz, Ligue 1, ore 21:05
- PSV-Heerenveen, Eredivisie, ore 18:45
- Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 15:30
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Lens-Monaco, Ligue 1, ore 17:00
- Lipsia-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 18:30
- Manchester City-Newcastle, Premier League, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 5.78 GOLDBET ; 6.93 SPORTBET; 5.78 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in West Ham-Bournemouth, Premier League, ore 16:00