I pronostici del weekend (21-22 febbraio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventiseiesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per: Roma, Milan, PSV, PSG e Atletico Madrid.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Burnley, Barcellona-Levante, Manchester City-Newcastle, Bayern Monaco-Eintracht Francoforte e Heidenheim-Stoccarda.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Tottenham-Arsenal, Juventus-Como, Lipsia-Borussia Dortmund, Lens-Monaco e Strasburgo-Lione.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• PSG (in PSG-Metz, Ligue 1, sabato 21:05)
• Milan (in Milan-Parma, Serie A, domenica 18:00)
• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Espanyol, Liga, sabato 21:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 49.61 GOLDBET ; 63.20 SPORTBET; 49.61 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Lens-Monaco, Ligue 1, sabato 17:00
• Strasburgo-Lione, Ligue 1, domenica 20:45