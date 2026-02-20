I pronostici del weekend (21-22 febbraio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, ventiseiesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per: Roma, Milan, PSV, PSG e Atletico Madrid.

I pronostici del weekend (21-22 febbraio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Chelsea-Burnley, Barcellona-Levante, Manchester City-Newcastle, Bayern Monaco-Eintracht Francoforte e Heidenheim-Stoccarda.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Tottenham-Arsenal, Juventus-Como, Lipsia-Borussia Dortmund, Lens-Monaco e Strasburgo-Lione.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Burnley, Premier League, sabato 16:00
Barcellona-Levante, Liga, domenica 16:15
Manchester City-Newcastle, Premier League, sabato 21:00
Bayern Monaco-Eintracht Francoforte, Bundesliga, sabato 15:30
• Heidenheim-Stoccarda, Bundesliga, domenica 19:30
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

PSV (in PSV-Heerenveen, Eredivisie, sabato 18:45)
PSG (in PSG-Metz, Ligue 1, sabato 21:05)
Milan (in Milan-Parma, Serie A, domenica 18:00)
Roma (in Roma-Cremonese, Serie A, domenica 20:45)
Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Espanyol, Liga, sabato 21:00)
Partite da almeno un gol per squadra

Tottenham-Arsenal, Premier League, domenica 17:30
Juventus-Como, Serie A, sabato 15:00
Lipsia-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 18:30
Lens-Monaco, Ligue 1, sabato 17:00
Strasburgo-Lione, Ligue 1, domenica 20:45
