Pronostico Levante-Valencia: in questo modo tutti felici

Due squadre che lottano per la salvezza. Due squadre che cercheranno punti pesantissimi. Il Levante, però, parte dietro, anche perché negli ultimi undici scontri diretti contro il Valencia ha vinto solamente una volta.

Ma in casa si viene da quattro risultati utili di fila, una serie che fa ben sperare per il match in programma domenica pomeriggio. Anche perché, almeno tra le mura amiche, il Levante è una squadra che davvero concede poco. Parliamo di partite che finiscono molto spesso con meno di tre reti complessive – è stato così, ad esempio, in quattro delle ultime cinque occasioni – e che di conseguenza danno poche emozioni. Ma in questo match, l’emozione più grande, sarebbe quella di prendere dei punti. E vista la classifica, oggettivamente, anche un punto agli ospiti potrebbe andare bene. Nonostante ci sia una serie aperta bella importante, il Valencia in questo momento non sembra essere in grado di raccogliere il massimo della posta. Parliamo di una squadra che ha vinto la penultima trasferta in campionato, ma che in generale ha collezionato, appunto, solamente quella di affermazione quando ha giocato lontana dal Mestalla, non tenendo in considerazione le gare di Coppa del Re contro squadre di categorie inferiori.

Insomma, in poche parole, ci aspettiamo un match molto abbottonato. E con un risultato finale che, secondo quanto scritto, ci pare pure scontato.

Il pronostico

Un punto a testa per muovere la classifica e che sarà ovviamente ben accetto soprattutto dalla squadra ospite. Gara da almeno un gol per squadra, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Levante-Valencia

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Moreno, Dela, Elgezabal, Sanchez; Andres, Raghouber; Tunde, Alvarez, Romero; Eyong.

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Correia, Comert, Nunez, Gaya; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Guerra; Duro, Beltran.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1