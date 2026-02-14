I pronostici di sabato 14 febbraio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 14 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, FA Cup, Eredivisie, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Il sabato di Serie A propone tre anticipi molto importanti: Como-Fiorentina, Lazio-Atalanta e il big match tra Inter e Juventus.

Il Como vive un sogno ad occhi aperti. Fabregas ha costruito una macchina da gol che non ha paura di nessuno, che subisce poche reti – seconda miglior difesa – e che ha già dimostrato di saper fare a fette la difesa viola meno di 20 giorni fa a Firenze in Coppa Italia (1-3 per i lariani). La Fiorentina, al contrario, è un pugile suonato: fragile psicologicamente e incapace di difendere il vantaggio, come si è visto nel drammatico finale contro il Torino. La forza offensiva di Fabregas, unita alle voragini difensive della Viola (38 gol subiti), garantisce una partita ricca di reti, con i padroni di casa – sconfitti solo una volta tra le mura amiche – pronti a dominare.

L’incrocio tra Lazio e Atalanta all’Olimpico non è solo uno scontro diretto per l’Europa, ma il prologo della doppia semifinale di Coppa Italia che infiammerà il prossimo mese. Da una parte la Lazio di Sarri, reduce dall’eroica notte di Bologna ma ferita dall’infortunio grave occorso a Pedro; dall’altra la Dea di Palladino, che ha ritrovato un ritmo infernale e una solidità da zona Champions. Nonostante le defezioni nell’attacco degli orobici, la Dea sembra avere più benzina e una maggiore identità difensiva in questo momento. Difficile che la sfida termini a reti bianche, viste le amnesie difensive mostrate dalla Lazio a Torino e la qualità offensiva degli ospiti.

I pronostici sulle altre partite

Gol in arrivo anche nel big match tra Inter e Juventus: la squadra di Chivu è in ottima forma, ma quella di Spalletti ha dimostrato di sapere creare occasioni con una certa facilità.

L’insaziabile Bayern Monaco in settimana ha superato senza grossi problemi anche il turno di Coppa di Germania, staccando il pass per la semifinale. Stavolta la “vittima” della corazzata bavarese, è stato il Lipsia, piegato 2-0 all’Allianz Arena. Vincent Kompany non ha fatto calcoli mandando in campo i titolarissimi in barba a qualsiasi tentazione di turnover. E, guarda caso, c’hanno pensato proprio due pilastri come Luis Diaz e Kane a sistemare i Roten Bullen nel secondo tempo.

Appare scontata l’affermazione del Bayern Monaco anche contro il Werder Brema, anche se i campioni di Germania in carica nell’ultimo periodo sono apparsi più vulnerabili dietro e non collezionano un clean sheet da dicembre in Bundesliga. Il segno Gol, insomma, è un rischio che vale la pena correre.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Como-Fiorentina, Serie A, ore 15:00

Vincenti

BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bayer Leverkusen-St. Pauli, ore 15:30) STOCCARDA (in Stoccarda-Colonia, Bundesliga, ore 18:30)

(in Stoccarda-Colonia, ore 18:30) PALERMO (in Palermo-Entella, Serie B, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Southampton-Leicester , FA Cup, ore 16:00

, FA Cup, ore 16:00 Liverpool-Brighton , FA Cup, ore 21:00

, FA Cup, ore 21:00 Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Aston Villa-Newcastle , FA Cup, ore 18:45

, FA Cup, ore 18:45 Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Inter-Juventus, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 17.34 GOLDBET ; 19.50 SPORTBET; 17.34 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30