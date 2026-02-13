I pronostici del weekend (14-15 febbraio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, venticinquesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, mentre la Premier League lascia spazio alla FA Cup. Vittorie in arrivo per: Stoccarda, Lipsia, Feyenoord e Real Madrid.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-Salford City, Werder Brema-Bayern Monaco, Liverpool-Brighton, Arsenal-Wigan ed Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Aston Villa-Newcastle, Lazio-Atalanta, Inter-Juventus, Torino-Bologna e Hoffenheim-Friburgo.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Lipsia (in Lipsia-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 17:30)
• Feyenoord (in Feyenoord-GA Eagles, Eredivisie, domenica 12:15)
• Real Madrid (in Real Madrid-Real Sociedad, Liga, sabato 21:00)
Partite da almeno un gol per squadra
• Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga, sabato 15:30
• Torino-Bologna, Serie A, domenica 21:00