I pronostici del weekend (14-15 febbraio): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, venticinquesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, mentre la Premier League lascia spazio alla FA Cup. Vittorie in arrivo per: Stoccarda, Lipsia, Feyenoord e Real Madrid.

I pronostici del weekend (14-15 febbraio): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Manchester City-Salford City, Werder Brema-Bayern Monaco, Liverpool-Brighton, Arsenal-Wigan ed Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Aston Villa-Newcastle, Lazio-Atalanta, Inter-Juventus, Torino-Bologna e Hoffenheim-Friburgo.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Manchester City-Salford City, FA Cup, sabato 16:00
Werder Brema-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30
Liverpool-Brighton, FA Cup, sabato 21:00
Arsenal-Wigan, FA Cup, domenica 17:30
• Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, sabato 15:30
  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Stoccarda (in Stoccarda-Colonia, Bundesliga, sabato 18:30)
Lipsia (in Lipsia-Wolfsburg, Bundesliga, domenica 17:30)
Feyenoord (in Feyenoord-GA Eagles, Eredivisie, domenica 12:15)
Parma o pareggio (in Parma-Verona, Serie A, domenica 15:00)
Real Madrid (in Real Madrid-Real Sociedad, Liga, sabato 21:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 64.00 GOLDBET ; 78.89 SPORTBET; 64.00 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Aston Villa-Newcastle, FA Cup, sabato 18:45
Lazio-Atalanta, Serie A, sabato 18:00
Inter-Juventus, Serie A, sabato 20:45
Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga, sabato 15:30
Torino-Bologna, Serie A, domenica 21:00
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

 

Gestione cookie