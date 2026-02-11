I pronostici di mercoledì 11 febbraio: Coppa Italia, Premier League, Serie B e Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 11 febbraio, in campo Coppa Italia, Premier League, Serie B, Coppa di Germania e Coppa del Re
Sia per il Bologna che per la Lazio la Coppa Italia può trasformarsi in un importante salvagente. In campionato, infatti, felsinei e capitolini sono entrambi attardati nella corsa all’Europa. La squadra di Vincenzo Italiano, detentrice della Coppa Italia, vive una crisi senza fine da quasi due mesi: in Serie A, da fine novembre, Orsolini e compagni hanno ottenuto a malapena una vittoria (contro il disastrato Verona) e la media punti è da squadra che lotta per non retrocedere. Domenica scorsa il Bologna ha perso pure il derby emiliano con il Parma (0-1), crollando al minuto 94 di una partita inevitabilmente condizionata dal rosso rimediato da Pobega nella prima frazione di gioco.
Dopo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita – finale persa contro il Napoli – il Bologna non è più tornato ai suoi livelli: la difesa è rimasta inviolata solamente in Europa League contro il modesto Maccabi Tel Aviv e la squadra sembra essere scarica anche a livello atletico. La Lazio, tra contestazioni dei tifosi ed un mercato invernale che ha indebolito la rosa, non è messa meglio. I biancocelesti hanno tre punti in più rispetto al Bologna ma faticano a trovare continuità e dopo l’ultimo turno sono scivolati a -6 dall’Atalanta settima.
Entrambe le difese stanno concedendo troppo: il Bologna non chiude la porta da mesi, la Lazio pur essendo cresciuta dal punto di vista realizzativo ha subito 4 gol negli ultimi due turni di campionato con Genoa e Juventus. Con Italiano e Sarri che schierano i titolarissimi, la sensazione è che nessuna delle due riuscirà a mantenere la porta inviolata
I pronostici sulle altre partite
Continua il turno infrasettimanale in Premier League con altre cinque partite: Aston Villa-Brighton, Crystal Palace-Burnley, Manchester City-Fulham, Nottingham-Wolverhampton e Sunderland-Liverpool. Il Manchester City sbancando Anfield ha confermato di essere l’unica reale antagonista dell’Arsenal nella lotta per la vittoria del campionato.
Il Fulham, d’altro canto, sbarca a Manchester nel momento peggiore: tre sconfitte nelle ultime quattro e un’allergia cronica alle trasferte di alto rango. Se a questo aggiungiamo che Marco Silva ha perso ogni singola partita giocata in carriera contro Guardiola, il copione sembra già scritto.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Aston Villa-Brighton, Premier League, ore 20:30
Vincenti
- CRYSTAL PALACE (in Crystal Palace-Burnley, Premier League, ore 20:30)
- MANCHESTER CITY (in Manchester City-Fulham, Premier League, ore 20:30)
- NOTTINGHAM FOREST (in Nottingham Forest-Wolverhampton, Premier League, ore 20:30)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Bayern Monaco-Lipsia, Coppa di Germania, ore 20:30
- Celtic-Livingston, Scottish Premier, ore 20:45
- Manchester City-Fulham, Premier League, ore 20:30
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Sunderland-Liverpool, Premier League, ore 21:15
- Bologna-Lazio, Coppa Italia, ore 21:00
Comparazione quota totale (gol + over): 8.52 GOLDBET ; 9.26 SPORTBET; 8.52 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + NO GOL in Sudtirol-Monza, Serie B, ore 19:00