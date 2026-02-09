Pronostico Everton-Bournemouth: ribaltati i precedenti

Everton-Bournemouth è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Gli ultimi quattro scontri diretti tra queste due formazioni hanno visto finire zero a zero il primo tempo. Prove, quindi, della “qualità” di queste due squadre che, però, dopo, si scatenano. Infatti sono undici, ovviamente nello stesso lasso di tempo, le reti arrivate nella ripresa.

L’Everton in classifica è davanti di tre punti. Assia complicato pensare alla zona Europa per la squadra di Liverpool, ma poi le cose non è che siano così distanti. Il Bournemouth dal proprio canto ha ormai acquisito – manca solo l’aritmetica – la salvezza, quindi da qui alla fine dell’anno l’obiettivo è quello di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili. Ora noi crediamo una cosa: se gli zero a zero che hanno regalato nelle prime parti di gara queste due squadre venivano quando entrambe avevano sicuramente qualcosa da chiedere alla propria stagione. Adesso con una classifica serena – sì, molto serena per entrambe – potrebbe davvero succedere qualcosa di diverso, anche perché andando a vedere il momento che si sta vivendo, la situazione è ottima.

Entrambe si presentano a questo match forti di quattro risultati utili di fila. Anche se, c’è da sottolineare, che il cammino degli ospiti lontani dalle mura amiche non è dei migliori: vero che nel fine settimana passata è arrivata una vittoria, ma c’è da considerare che è arrivata sul campo dei Wolves, la squadra già retrocessa che ha regalato punti a tutti. E oltre questo c’è pure un Everton in casa che difficilmente sbaglia.