Pronostico Milan-Lecce, il ventesimo è in arrivo: San Siro di nuovo stregato

Milan-Lecce è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Milan in settimana non ha “imitato” il Napoli. E con il minimo sforzo è andato a vincere 3-1 sul campo del Como, impedendo così la prima fuga dell’Inter e rimanendo a -3 dai nerazzurri. Con il minimo sforzo perché la squadra di Massimiliano Allegri, nonostante una prestazione estremamente conservativa – i lariani hanno avuto quasi sempre la palla tra i piedi ed in sostanza si è giocato solo nella metà campo rossonera – sono riusciti a portare via tre punti pesantissimi dal “Sinigaglia” – il Como non aveva mai perso in casa finora – segnando praticamente sugli unici tiri effettuati verso la porta di Butez. Man of the match Rabiot, autore di una doppietta, ma una nota di merito va anche al connazionale Nkunku, in gol per la seconda partita consecutiva.

Un Milan che fatica a ritrovare brillantezza, dunque, ma al tempo stesso cinico e pragmatico. Non è un caso che il Diavolo non perda dalla prima giornata di campionato: 19 i risultati utili consecutivi, una striscia lunghissima che dalle parti di Milanello non si verificava dall’era Ancelotti, quando i rossoneri rimasero imbattuti da gennaio a maggio (quell’anno, manco a dirlo, vinsero lo scudetto). Allegri sta riuscendo nel suo intento: l’allenatore livornese ripete sempre che l’obiettivo è arrivare a marzo nel gruppone di testa, per poi provare a giocarsi le proprie carte nel rush finale, mentre le altre saranno probabilmente ancora impegnate nelle coppe europee. Proprio per questo non bisogna più perdere punti per strada contro le cosiddette “piccole”.

Nel posticipo domenicale a San Siro è di scena il Lecce, che ritorna nell’impianto meneghino quattro giorni dopo la sfida con l’Inter. I salentini non hanno affatto sfigurato contro la capolista: grazie ad una monumentale prova difensiva, gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno coltivato a lungo il sogno di strappare un punto contro i nerazzurri, spezzato a dieci minuti dalla fine dal gol di Pio Esposito (1-0). Per i giallorossi è stata la quarta sconfitta nelle ultime cinque: sono loro adesso i più vicini alla zona retrocessione, con la Fiorentina terzultima che ha appena tre punti in meno.

Il Lecce non dovrebbe cambiare pelle nella seconda trasferta di fila a San Siro: sarà di nuovo 4-2-3-1, ma rispetto a mercoledì scorso Di Francesco ritroverà Banda e Ramadani, squalificati nel recupero infrasettimanale. Dietro le punte rivedremo il nuovo acquisto Gandelman. Per quanto riguarda il Milan, Allegri in attacco si affiderà alla coppia formata da Pulisic e Leao, mentre a centrocampo Jashari potrebbe far rifiatare Modric. In difesa ballottaggio De Winter-Estupinan.

Come vedere Milan-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Lecce, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Entrambe hanno speso molte energie in settimana, sforzo che soprattutto il Lecce potrebbe scontare dopo aver contenuto l’Inter per circa 80 minuti a San Siro. Il copione rischia di essere simile al match tra salentini e nerazzurri, con il Milan che dovrebbe comunque riuscire a spuntarla in una gara da meno di tre gol complessivi: la squadra di Di Francesco, infatti, in attacco fa tanta fatica e lo dimostra il fatto che finora abbia segnato meno reti di tutti in Serie A. Il Diavolo con ogni probabilità tornerà a far registrare un clean sheet dopo tre giornate.

Le probabili formazioni di Milan-Lecce

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Matias Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0