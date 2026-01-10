Pronostici Roma-Sassuolo: marcatore e tiri in porta

Roma-Sassuolo, i pronostici dell’incontro: dal marcatore ai tiratori della gara in programma all’Olimpico

Rivitalizzata dall’importantissimo successo ottenuto contro il Lecce, la Roma di Gasperini inaugura il proprio battesimo stagionale davanti al proprio pubblico con un match da prendere con le pinze. Ferito dal tris subito per mano della Juventus, il Sassuolo proverà infatti a ritagliarsi le proprie chances in una sfida che nelle ultime stagioni ha avuto spesso esiti piuttosto incerti.

Grandi con le piccole e più balbettanti con le big, i giallorossi partono comunque con i favori dei pronostici dalla propria parte. L’ago della bilancia tecnico e qualitativo pende inevitabilmente a favore dei padroni di casa che hanno ritrovato un Evan Ferguson motivato e spigliato.

Al netto delle voci di mercato, complice anche l’infortunio di Dovbyk, l’attaccante irlandese vuole lanciare messaggi di un certo tipo a tutto l’ambiente. Del resto i numeri sono dalla sua parte: nonostante le tante difficoltà di adattamento, il centravanti di proprietà del Brighton ha comunque totalizzato cinque gol complessivi.

Contro una difesa spesso distratta soprattutto nella lettura dei movimenti degli attaccanti avversari, la possibilità che Ferguson trovi il suo quarto sigillo in Serie A, capitalizzando nel migliore dei modi un momento di forma piuttosto prolifico, non è affatto da escludere.

Roma-Sassuolo, i pronostici della sfida: tutti i tiratori in ballo

Ficcante quando ha l’opportunità di toccare tanti palloni giocando a ridosso dell’area avversaria, Matias Soulé si riprenderà la porzione offensiva della corsia mancina dopo essere partito dalla panchina al “Via del Mare“.

L’argentino è una sorta di garanzia alla voce tiratori come dimostrano le trentadue conclusioni provate, tredici delle quali hanno trovato la porta avversaria: un Over 1,5 tiri in porta plus ci sta tutto. Da monitorare anche Manu Koné: il francese non è un incursore nato ma quando ha tanti metri da attaccare alza in maniera esponenziale l’asticella sua pericolosità.

Contro un centrocampo che dovrebbe faticare e non poco a limitarne l’estro e la fisicità, l’ex pupillo di De Rossi ha la grande chance di fare la voce grossa: una sua conclusione nello specchio di porta difeso da Muric non è da escludere. Sull’altro versante – infine – ghiotta anche in termini di quota la “strada” che porta a Laurienté.

Ferguson marcatore plus; Soulé Over 1,5 tiri in porta plus, Koné e Laurienté Over 0,5 tiro in porta si trovano a quota 19,76 su Goldbet.