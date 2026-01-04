Pronostico Lazio-Napoli, trappola Olimpico per gli azzurri: zero gioie dal 2022

Lazio-Napoli è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nella prima uscita del 2026 il Napoli fa visita alla Lazio del suo vecchio allenatore, Maurizio Sarri, con l’obiettivo di allungare la striscia vincente iniziata prima di Natale nella Final Four di Supercoppa Italiana andata in scena in Arabia Saudita. Dopo aver sollevato il primo trofeo stagionale, gli azzurri hanno salutato il 2025 battendo 2-0 la Cremonese, la grande sorpresa del girone d’andata: a decidere il match l’attaccante danese Hojlund, autore di una doppietta e sempre più determinante per la squadra campione d’Italia.

Antonio Conte può sorridere: i momenti difficili, che non sono stati pochi nel girone d’andata, sembrano essere ormai alle spalle ed il suo Napoli ha ritrovato certezze grazie al nuovo assetto tattico. L’allenatore salentino, in barba ai numerosi infortuni, ha saputo fare di necessità virtù, valorizzando (ed esaltando) giocatori come il brasiliano Neres, che finora si era visto soltanto a sprazzi e non era stato utilizzato con continuità. I partenopei però non possono rilassarsi: la lotta scudetto sta diventando sempre più agguerrita ed in questo turno il rischio è perdere terreno nei confronti delle milanesi – il Milan si è preso la vetta ed è volato a +4 aggiudicandosi l’anticipo con il Cagliari – o essere sorpassati da Juventus e Roma.

Sarri ha la seconda miglior difesa

Cela tante insidie, dunque, la sfida con i biancocelesti, lunch match della diciottesima giornata di campionato. La Lazio, peraltro, non perde da novembre e nel mese di dicembre, pur essendo discontinua, non ha incassato nessuna sconfitta, brillando soprattutto in fase di non possesso palla (seconda miglior difesa del torneo insieme al Como, giocando una partita in più dei lariani). A Sarri tuttavia mancano i gol per poter rientrare in zona Europa: tra le prime dieci i capitolini sono quelli che hanno segnato meno e per ora devono accontentarsi dell’ottavo posto.

Sa di beffa il pareggio di Udine una settimana fa, con i biancocelesti raggiunti proprio al fotofinish da un gol del friulano Davis (1-1 e secondo pari di fila dopo quello con la Cremonese). Nel frattempo la proprietà è tornata a muoversi sul mercato – in estate non aveva potuto per via del blocco – e la prima mossa è stata la cessione (non ancora ufficiale) dell’attaccante Castellanos, che presto raggiungerà l’Inghilterra per accasarsi al West Ham. In attesa di capire chi verrà al suo posto, Sarri schiererà Noslin al centro del tridente, tra Isaksen e Zaccagni. A centrocampo il tecnico toscano ritrova due pedine importanti come Guendouzi e Basic, squalificati contro l’Udinese. Nessuna novità nel Napoli, con Conte che dovrebbe schierare lo stesso undici di Cremona.

Come vedere Lazio-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Napoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli dovrà fare molta attenzione all’Olimpico, perché lo scorso anno i partenopei non riuscirono a battere neppure una volta la Lazio, affrontata anche in Coppa Italia, in tre incontri. Più in generale, l’ultimo successo degli azzurri contro i capitolini risale a settembre 2022, l’anno del terzo scudetto con Spalletti in panchina. I campioni in carica restano leggermente favoriti: si può valutare la doppia chance esterna abbinata al segno under 2.5, che esce da sei partite casalinghe di fila della Lazio.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1