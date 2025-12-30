Pronostico Burnley-Newcastle: possono tornare a gioire nonostante questi numeri

Burnley-Newcastle è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si respira un po’ più di ottimismo in casa Burnley dopo i due pareggi consecutivi con Bournemouth ed Everton. Due risultati che non sono serviti a migliorare in maniera sensibile la classifica dei Clarets – che restano comunque penultimi nonché i principali candidati alla retrocessione dopo il derelitto Wolverhampton – ma hanno quantomeno ridato un pizzico di fiducia alla truppa di Scott Parker, che tra novembre e la prima metà di dicembre aveva rimediato ben sette sconfitte di fila. Per rientrare in corsa per la salvezza, però, bisogna fare un ulteriore sforzo: al momento sono 6 i punti da recuperare sulla quartultima, il Nottingham Forest.

Il Burnley continua ad avere problemi sia in fase offensiva – contro il Bournemouth hanno tirato in porta per la prima volta al minuto 86, mentre nella sfida con l’Everton non hanno mai impegnato il portiere avversario Pickford – sia in fase difensiva (terza difesa più battuta della Premier League con 34 gol subiti).

Da questo punto di vista, tuttavia, Parker è corso ai ripari: contro i Toffees i Clarets hanno fatto registrare il primo clean sheet dopo dieci giornate di campionato, a riprova del fatto che la squadra è più solida in fase di non possesso palla. In una situazione così delicata, ad ogni modo, non si possono fare calcoli: servono punti come il pane, e soprattutto contro qualunque avversario. A Turf Moor nell’ultima del 2025 è di scena il Newcastle, reduce dalla sconfitta di misura ad Old Trafford con il Manchester United (1-0).

Un’altra preoccupante battuta d’arresto in trasferta per le Magpies, che fuori casa non riescono a migliorare (sesto peggior rendimento esterno e solo 6 punti conquistati in 9 partite). La vittoria adesso manca da tre partite e la classifica dice che gli uomini di Eddie Howe sono solamente quattordicesimi, a -6 dalla sesta. Per fortuna le distanze sono ancora minime, ma serve urgentemente un filotto di successi per tornare a frequentare la zona Europa.

Il pronostico

Il Burnley è reduce da due prestazioni incoraggianti, in cui forse avrebbe meritato qualcosa in più di due pareggi. La sensazione è che non sarà affatto una passeggiata per un Newcastle che continua a deludere in trasferta, sebbene le quote suggeriscano il contrario. Le Magpies sono favorite ma secondo noi la spunteranno soltanto di misura in una sfida da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Burnley-Newcastle

BURNLEY (3-4-3): Dubravka; Laurent, Ekdal, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Broja, Bruun Larsen.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Ramsey; Murphy, Woltemade, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1