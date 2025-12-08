Pronostico Wolverhampton-Manchester United: Amorim non sbaglia

Wolverhampton-Manchester United è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sette gol fatti e 29 subiti. Solamente due punti conquistati fino al momento. Il Wolverhampton è ultimo in classifica e non ha realmente nessuna possibilità di salvarsi. Nemmeno un miracolo sportivo potrebbe cambiare la classifica. Nessun segnale di ripresa, mai.
Ecco perché Amorim, tecnico del Manchester United, non dovrebbe sbagliare. O almeno sperano così i tifosi dei Red Devils che non trovano pace in nessuna stagione. Sono troppe adesso quelle senza gioie importanti e per una squadra con questa storia è davvero incredibile. Certo, tre punti potrebbero essere pesantissimi e dall’attuale dodicesimo posto in classifica potrebbero spingere lo United addirittura al quarto posto insieme al Chelsea. Questo è un segnale della bagarre che c’è dentro la Premier League. Anche davanti il City si è avvicinato all’Arsenal.
Poco da dire oggettivamente su questo match che pare molto ma molto indirizzato. Crediamo inoltre che, qualora non dovesse arrivare una vittoria sul campo dell’ultima in classifica, potrebbe essere messa molto in discussione la posizione dell’allenatore dello United.
Come vedere Wolverhampton-Manchester United in diretta tv e in streaming
La sfida Wolverhampton-Manchester United è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Manchester United è quotata 1.67 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.10 su GoldBet e Lottomatica e 2.15 su Snai.
Il pronostico
Il colpo esterno dello United non può essere minimamente messo in discussione. E c’è una quota altissima per 2 che deve essere sfruttata.
Le probabili formazioni di Wolverhampton-Manchester United
WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Johnstone; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, Andre, Bellegarde, Wolfe; Arias, Hwang; Larsen.
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Zirkzee.