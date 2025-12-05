Pronostici Premier League 6 dicembre ore 16:00: Guardiola contro la sorpresa del torneo

Premier League, il Sunderland è la sorpresa di questa prima parte di campionato e dopo aver sfiorato un clamoroso successo a Liverpool fa visita al Manchester City.

Il Manchester City di Pep Guardiola sembra essere l’unica squadra in grado di tenere il passo dell’Arsenal capolista, che i bookmaker continuano a considerare favoritissimo per la vittoria della Premier League 2025-26. I Cityzens hanno 5 punti in meno rispetto ai Gunners, un divario che è assolutamente ancora colmabile, dal momento che il massimo campionato inglese non è arrivato neppure al giro di boa. Haaland e compagni in questo turno hanno una concreta possibilità di ridurlo ulteriormente: l’Arsenal, infatti, scenderà in campo nel primo anticipo del sabato, affrontando la terza in classifica, l’Aston Villa. E lo farà con le solite assenze pesanti in difesa.

Motivo per cui la squadra guidata dal tecnico catalano dovrà farsi trovare pronta nell’eventualità di un passo falso dei londinesi. Sulla carta l’impegno con il neopromosso Sunderland dovrebbe essere alla portata del Manchester City ma i Black Cats rappresentano la grande sorpresa di questa Premier e l’attuale sesto posto – inimmaginabile ad inizio torneo – non è assolutamente un caso.

Lo dimostra il fatto che nelle ultime sette giornate abbiano incassato soltanto una sconfitta. E che soltanto pochi giorni fa, nel turno infrasettimanale, abbiano sfiorato una clamorosa vittoria ad Anfield Road con il Liverpool (1-1, con Chiesa che nell’ultimo minuto di recupero ha evitato quello che sarebbe stato il gol vittoria del Sunderland).

Si può dunque dare fiducia ai Cityzens, reduce dalle due rocambolesche vittorie con Leeds e Fulham (8 gol segnati e 6 subiti) ma è probabile che la squadra di Regis Le Bris riesca a più riprese a a rendersi pericolosa all’Etihad Stadium, trovando la via del gol almeno in un’occasione.

Le previsioni sulle altre partite

Tra i risultati più sorprendenti che hanno caratterizato questo turno infrasettimanale c’è la sconfitta del Chelsea in casa del Leeds (3-1). I Blues sono così scivolati al quarto posto, scavalcati dall’Aston Villa. Un passo indietro preoccupante per la squadra di Enzo Maresca, che in campionato non perdeva da ottobre e che veniva dal pareggio casalingo nel derby con l’Arsenal (1-1). I londinesi ora se la vedranno con un Bournemouth che sembra aver perso smalto rispetto a qualche settimana fa, come testimoniano le quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate (un solo punto per gli uomini di Andoni Iraola).

Le Cherries restano ad ogni modo un avversario difficile da affrontare, soprattutto davanti al proprio pubblico. Non sarebbe strano se il Chelsea rimandasse anche stavolta l’appuntamento coi tre punti in una sfida che dovrebbe garantire un elevato numero di gol.

Si preannuncia meno spettacolare, invece, la sfida tra Everton e Nottingham Forest: in classifica i Toffees sono posizionati meglio rispetto ai Tricky Trees, ancora troppo vicini alla zona retrocessione, e non stupisce il fatto che per i bookie partano favoriti. La cura Dyche (ex tecnico dell’Everton) però sta funzionando. E dopo il successo al Molineux in casa del Wolverhampton, il Forest potrebbe tornare con punti in tasca anche da Liverpool.

Imbattuto da tre turni, il Newcastle dovrebbe riuscire a sfruttare la sfida con il Burnley penultimo per riprendere quota in classifica ed avvicinarsi alla zona Europa. Più complicato, invece, voltare pagina per un Tottenham che dà l’impressione di non saper più vincere. Gli Spurs, a secco di vittorie in Premier League da fine ottobre, dovranno fare attenzione ad un Brentford battagliero, che in classifica ha gli stessi punti degli uomini di Thomas Frank.

Possibili vincenti

Nottingham Forest o pareggio (in Everton-Nottingham Forest)

Newcastle (in Newcastle-Burnley)

Manchester City (in Manchester City-Sunderland)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bournemouth-Chelsea

Tottenham-Brentford

Le partite da almeno un gol per squadra

Bournemouth-Chelsea

Manchester City-Sunderland

