Pronostico West Ham-Newcastle: altro record negativo

West Ham-Newcastle è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Crisi piena con un primo record negativo già piazzato e che potrebbe anche essere ritoccato. Penultimo in classifica il West Ham, che ha subito 20 gol in questo avvio di stagione, cercherà di dare una scossa – quasi impossibile – contro un Newcastle che sembra essere in netta ripresa in questo periodo, rispetto anche a quello che è stato un inizio non del tutto convincente.

Il rischio di perdere l’ottava partita su dieci in questo campionato – cosa che non era mai successa a questa squadra nel corso della propria storia – è davvero dietro l’angolo. Il Newcastle si presenta a questo match forte di due vittorie nelle ultime tre gare di Premier League ma anche forte del passaggio del turno in EFL Cup nel corso di questa settimana. Certo, la vittoria in trasferta manca da sette partite ai bianconeri di Howe (4 pareggi e 3 sconfitte) ma contro questo West Ham (chi lo ha visto soprattutto nel corso delle ultime uscite non può che confermare) sarà davvero difficile non fare punti. L’occasione, insomma, per la truppa ospite è bella ghiotta e bella importante. Una squadra che punta a riprendersi velocemente in classifica e che punta soprattutto a tornare nelle zone che contano.

E poi ci sono anche gli scontri diretti a confermare un certo senso di impotenza quando il West Ham affronta il Newcastle: negli ultimi 12 scontri diretti solamente in due occasioni i padroni di casa hanno avuto la meglio. Una sola volta in casa. Quindi ci pare chiaro come possa andare a finire questa partita.

Come vedere West Ham-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Newcastle è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Facile vittoria in trasferta del Newcastle. Il West Ham per ora non è mai riuscito a dare segnali di ripresa. E non ne darà nemmeno dopo questo match.

Le probabili formazioni di West Ham-Newcastle

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Magassa, Soucek; Bowen, Paqueta, Summerville; Wilson.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon.

