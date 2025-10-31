Pronostico Burnley-Arsenal: la miglior difesa è una garanzia

Burnley-Arsenal è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Primo in classifica con quattro punto di vantaggio sul Bournemouth, l’Arsenal di Arteta sente davvero la possibilità, quest’anno, di arrivare in fondo. Se il Liverpool è in piena crisi e non riesce a tirarsi fuori da una situazione complicata, nemmeno il City sta facendo benissimo e solamente adesso sembra essere in ripresa.

I Gunners, sul campo del Burnley, avranno quasi sicuramente vita facile e cercheranno ovviamente di sfruttare quella che fino al momento è stata la loro arma migliore, vale a dire la difesa. Sì, con solamente tre gol subiti in tutto il campionato i londinesi sono quelli meno battuti – in nove partite è davvero un numero incredibile – e contro una formazione che di gol ne ha già presi 17, con l’attacco che si ritrova, deve solamente fare il suo senza nemmeno sudare più di tanto.

Arteta in vista anche della Champions League potrebbe anche optare per un poco di turnover, ma questo non intaccherà in nessun modo quello che poi sarà il risultato finale. Nonostante il Burnley venga da due vittorie di fila e attraversi un momento di forma che possiamo definire accettabile. Ma anche i precedenti, almeno gli ultimi, quello più vicini ad un Arsenal così forte, ci indicano come i Gunners partano con tutti i favori. Lo scorso anno sono arrivate due vittorie e soprattutto quella in trasferta con un clamoroso cinque a zero mai in discussione. Ora, non diciamo che possa finire con questo risultato, ma che il 2 sia fuori discussione ci sentiamo di sottolinearlo.

Il pronostico

La capolista se ne va: chissà se esiste questo coro al di là della Manica. Se fossimo in Italia alla fine di questi novanta minuti i tifosi ospiti lo avrebbero cantato. Quindi vittoria esterna con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Burnley-Arsenal

BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Cullen, Florentino; Larsen, Ugochukwu, Anthony; Flemming.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2