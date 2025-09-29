Pronostico Everton-West Ham: ruolino quasi perfetto nel nuovo stadio

Everton-West Ham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Everton è reduce dalla sconfitta di misura nella stracittadina con il Liverpool, che ha dovuto sudare le sette camicie per piegare i rivali cittadini (2-1). Gli uomini di David Moyes non hanno assolutamente demeritato nel vicino Anfield Road contro l’attuale capolista della Premier League, messa per lunghi tratti di gara in grande difficoltà. Toffees che però non sono riusciti a ripetersi in settimana nella sfida di League Cup in casa del Wolverhampton: Moyes ha volutamente esagerato con il turnover, schierando tante seconde linee, e con un gol per tempo sono stati i Wolves a superare il turno (2-0).

Insomma, derby a parte, un Everton nel complesso meno brillante rispetto a qualche settimana fa ma non c’è alcun motivo per essere scontenti, anzi. Nel posticipo della sesta giornata i Toffees tenteranno di allungare la striscia di imbattibilità casalinga – nessun gol subito fino a questo momento nello stadio nuovo di zecca – nel match con il West Ham, che se la passa molto peggio rispetto al club di Liverpool.

Sì, perché dopo sei giornate gli Hammers sono terzultimi, con soli tre punti conquistati (unica vittoria quella in trasferta con il Nottingham Forest). Per il resto, solamente sconfitte ed una valanga di gol subiti: tredici, nessuno ne ha incassati di più. Graham Potter è stato esonerato e al suo posto è stato scelto Nuno Espirito Santo.

Come vedere Everton-West Ham in diretta tv e in streaming

Everton-West Ham è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

I bookmaker si sbilanciano è considerano l’Everton nettamente favorito su un West Ham in crisi. Si può dare fiducia ai Toffees, ancora imbattuti nel proprio stadio, dove hanno sempre tenuto la porta inviolata: i gol, tuttavia, stavolta non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Everton-West Ham

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa, Mateus Fernandes; Bowen, Paquetà, Summerville; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1