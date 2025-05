Pronostico Wolverhampton-Brentford: segna sicuro lui

Wolverhampton-Brentford è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’ultima giornata della Premier League si gioca tutta domenica alle 17. E ci sono alcune squadre che ancora, soprattutto per l’Europa, devono cercare qualcosa. Niente da fare, invece, per le due che ci sono in questo articolo. La loro annata è chiusa da un pezzo.

Quindi in una delle più classiche partite di fine stagione, nella quale l’unico pensiero è finire i 90minuti per poi andare in vacanza, è evidente che chi gioca in casa, per non salutare il proprio pubblico con una sconfitta, debba dare qualcosa in più. Anche perché, i tifosi del Wolverhampton, in questa annata di sorrisi ne hanno fatti pochi e soprattutto, arrivano a questo ultimo appuntamento, dopo tre sconfitte.

Una gara che regalerà davvero spettacolo. Basti pensare al finale dell’andata quando, con due formazioni ancora in lotta per qualcosa, ovviamente, è finita 5-3 per il Brentford. Ovvio che non ci aspettiamo un match con tutti questi gol, ma ovviamente almeno tre complessivi sicuri. E occhio anche alla chicca di quell’uomo che saluterà alla fine.

Come vedere Wolverhampton-Brentford in diretta tv e in streaming