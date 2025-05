Pronostico Brentford-Fulham: Europa ancora possibile

Brentford-Fulham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quest’anno in Premier League potrebbe bastare l’ottavo posto per giocare in Europa l’anno prossimo, grazie a una serie di combinazioni (l’ampliamento dei posti Champions, ma soprattutto il fatto che il Newcastle, vincitore della League Cup, con ogni probabilità chiuderà fra le prime cinque, “liberando” di fatto uno slot per la Conference League). Ecco perché le squadre dall’ottavo all’undicesimo posto, racchiuse in appena quattro punti, non sono completamente fuori dai giochi a due giornate dalla fine del campionato.

Il derby londinese tra Brentford e Fulham diventa dunque uno scontro diretto. Le Bees, appaiate al Brighton in ottava posizione a quota 55 punti, oggi danno l’impressione di essere le principali candidate per la qualificazione in Conference. La squadra guidata da Thomas Frank ha vinto le ultime quattro partite, trovando una continuità che non aveva mai avuto nel corso della stagione. Il Brentford, oltre a far registrare questa serie vincente, non perde da sei turni ed in questo parziale ha totalizzato ben 14 punti e segnato 12 gol complessivi. Biancorossi, dunque, vicini a quello che sarebbe il miglior piazzamento di sempre in Premier League in un’annata in cui erano partiti un poì ad handicap per via della cessione del loro cannoniere Toney, finito in Arabia Saudita. Il camerunense Mbeumo, che rispetto a lui gioca più arretrato, non ha fatto avvertire però più di tanto la sua assenza, mettendo a referto la bellezza di 18 gol e 7 assist.

Il Fulham, a -4 dal Brentford, è ancora in corsa solamente per una questione aritmetica: ai Cottagers serve un miracolo per chiudere ottavi. Un’occasione persa per il club della capitale inglese e che di certo alimenterà diversi rimpianti. Decisivo il crollo avuto nelle ultime cinque giornate, in cui gli uomini di Marco Silva hanno ottenuto solo una vittoria, arrivata peraltro contro il fanalino di coda Southampton.

Il Brentford crede nella qualificazione alla Conference League e, alla luce del suo eccellente stato di forma, ha buone possibilità di portare a casa un’altra vittoria – sarebbe la quinta di fila – contro un Fulham in caduta libera ed alle prese con numerosi infortuni. Si può puntare sul successo dei padroni di casa in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brentford-Fulham

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Yarmolyuk; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Berge; Sessegnon, Wilson, Iwobi; Raul Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1