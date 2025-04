Pronostico Al Hilal-Al Ahli: questo segno paga praticamente sempre

Al Hilal-Al Ahli è una partita valida per le semifinali della AFC Champions League Elite e si gioca martedì alle 18:30: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il colore verde della bandiera saudita quest’anno domina incontrastato il tabellone della fase ad eliminazione diretta della AFC Champions League Elite, la più importante manifestazione asiatica per club. Sono tre le squadre della Saudi Pro League che oggi sognano un pass per la finalissima: oltre all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo – CR7 e compagni se la vedranno con gli “intrusi” del Kawasaki Frontale nell’altra semifinale – ci sono pure Al-Hilal e Al-Ahli, pronte contendersi la finale in un derby saudita che promette emozioni e spettacolo.

L’Al-Hilal è il club che vanta in assoluto più titoli in questa competizione: ben 4, l’ultimo dei quali sollevato nel 2021, prima che la proprietà decidesse di investire ancora più massicciamente, arruolando stelle da diversi campionati europei (sono arrivati Koulibaly, Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Mitrovic).

Percorso netto per entrambe

La Champions League asiatica assume un significato particolare, anche perché in Saudi Pro League gli uomini di Jorge Jesus sono costretti ad inseguire affannosamente l’Al-Ittihad, in questo momento primo a +6 sul club di Riad e con buone possibilità di laurearsi campione. Il loro cammino in AFC è stato abbastanza netto: negli ottavi l’Al-Hilal si è imposto senza grossi problemi sul Paxtakor, ribaltato nella gara di ritorno (1-0 e 0-4) e poi nei quarti (in gara unica) ha rifilato 7 gol ai coreani del Gwangju.

Neppure l’Al-Ahli ha incontrato ostacoli significativi: negli ottavi la squadra che arruola elementi del calibro di Mahrez, Kessié, Firmino e Toney ha liquidato con un complessivo 5-1 i qatarioti dell’Al-Rayyan, stessa sorte patita dai thailandesi del Buriram United, travolti 3-0 nei quarti. L’Al-Ahli in campionato ha ancora meno chance dell’Al-Hilal, essendo solamente quarto a -10 dalla vetta.

Come vedere Al Hilal-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Al Ahli, in programma martedì alle 18:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione della massima competizione asiatica per club o non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.38 su Snai.

Il pronostico

Perfetto equilibrio nei tre precedenti stagionali tra il club di Riad e quello di Gedda. Una vittoria per parte nella Saudi Pro League – entrambe hanno vinto in trasferta – due partite in cui il numero complessivo dei gol non è mai stato inferiore a tre (1-2 e 2-3). Nella Supercoppa dello scorso agosto ad avere la meglio fu invece l’Al-Hilal, ma soltanto dopo i calci di rigore (i 90 regolamentari erano terminati 1-1). Ci aspettiamo un altra sfida molto combattuta e da almeno un gol per parte: chi ci arriva meglio però è l’Al-Ahli, che a differenza dell’Al-Hilal ha mostrato maggiore continuità nell’ultimo periodo (quattro vittorie consecutive incassando solo 2 gol).

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Ahli

AL-HILAL (4-2-3-1): Bounou; Joao Cancelo, Al Tambakti, Koulibaly, Renan Lodi; Ruben Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo, Al-Dawsari; Mitrovic.

AL-AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Alioski; Kessié, Aljohani; Mahrez, Firmino, Galeno; Toney.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2