Pronostici Premier League 8 marzo: goleada nella sfida testa-coda

Premier League, dopo l’incredibile vittoria di “corto muso” a Parigi il Liverpool affronterà ad Anfield Road il fanalino di coda Southampton.

Che questa possa realmente essere la stagione del Liverpool l’ha detto anche la sfida di mercoledì scorso con il PSG in Champions League. Sì, perché nonostante siano stati dominati nel gioco dalla squadra di Luis Enrique ed abbiano più volte rischiato di passare in svantaggio – impressionante la differenza di xG creati, 1.70 quelli dei campioni di Francia, solo 0.27 quelli dei Reds – gli uomini di Arne Slot alla fine sono riusciti a spuntarla (una vera e propria vittoria di “corto muso”) grazie ad una rete realizzata nei minuti finali da Elliott. Nella gara di ritorno, davanti al proprio pubblico, al Liverpool basterà quindi non perdere per staccare il pass per i quarti.

Slot potrà anche permettersi un corposo turnover nella gara di Premier League con il derelitto Southampton, iniziando già a pensare al match di martedì prossimo. I Saints, ultimi in classifica a quota 9 punti ed ormai rassegnati alla retrocessione – l’aritmetica potrebbe arrivare prima del previsto, dal momento che sono ben 13 i punti da recuperare sulla quartultima – dallo scorso 26 dicembre hanno incassato quasi solo sconfitte con l’unica eccezione del successo sull’Ipswich Town di un mese fa. Praticamente nullo l’impatto di Ivan Juric, che è costantemente a rischio esonero secondo gli ultimi rumors. Pur affrontando un Liverpool “distratto” dalla Champions League, dunque, è improbabile che il Southampton riesca a limitare i danni ad Anfield Road: la capolista è nettamente favorita e potrebbe vincere pure con uno scarto importante rispetto ai due precedenti stagionali, terminati 2-3 (campionato) e 1-2 (League Cup).

Le previsioni sulle altre partite

Una delle squadre più in forma nell’ultimo periodo è indubbiamente il Brighton, che dopo il mortificante 7-0 con il Nottingham Forest ha iniziato a macinare vittorie su vittorie.

Lo scorso weekend, in FA Cup, i Seagulls hanno fatto registrare il quinto successo di fila, andando a vincere sul campo del Newcastle (1-2) ed approdando al turno successivo. Le tre vittorie consecutive in campionato, invece, hanno permesso agli uomini di Fabian Hurzeler di rientrare in corsa per l’Europa: ora sono ottavi, ma con soli 4 punti in meno rispetto alla quarta. Difficile non considerarlo favoriti nella sfida casalinga con il Fulham, che è comunque uno scontro diretto se consideriamo che i Cottagers sono ad una sola incollatura dal Brighton. Anche per i londinesi tutto sommato è un buon momento – domenica hanno eliminato ai rigori il Manchester United dall’FA Cup – e non sarebbe una sorpresa assistere ad un match equilibrato e soprattutto condito da tanti gol.

Va a caccia di un altro successo pure il Crystal Palace: sono diventati 3 di fila dopo quello con il Milwall in FA Cup, seguito dalle brillanti vittorie in campionato contro Fulham e Aston Villa. Le Eagles ora hanno l’opportunità di allungare la striscia vincente con l’Ipswich Town, a secco di vittorie in Premier League ormai dallo scorso dicembre e candidato a retrocedere insieme a Southampton e Leicester.

Premier League: possibili vincenti

Crystal Palace (in Crystal Palace-Ipswich Town)

Brighton (in Brighton-Fulham)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Crystal Palace-Ipswich Town

Liverpool-Southampton

Premier League: la partita da almeno un gol per squadra

Brighton-Fulham

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Crystal Palace-Ipswich Town è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

