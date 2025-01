Anna Kalinskaya dimentica Sinner: ha scelto un altro

Crisi tra Sinner e Kalinskaya: quella frase nel mirino.

Nelle scorse settimane sono circolate le voci più disparate, ma la verità è che nessuna di esse, probabilmente, si avvicinava anche solo da lontano a quella che sembrerebbe essere la realtà dei fatti. Nossignore, Anna Kalinskaya e Jannik Sinner non si sono lasciati. E non hanno neanche litigata. Nessuna pausa di riflessione, nessun cuore infranto. Solo ed esclusivamente “strategia”.

Lo si è capito nel momento in cui, nei giorni scorsi, è stato chiesto alla tennista russa in che modo il bis dell’azzurro agli Australian Open avrebbe cambiato il loro rapporto. La risposta che ha dato la campionessa fugherebbe qualunque dubbio, infatti, in merito ai tanti interrogativi che ci siamo posti nell’ultimo periodo. “Se cambia qualcosa? Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla”. Ha confermato dunque, tra le righe, la loro relazione, non essendosi affannata a sottolineare che non sono più una coppia.

Adesso è ufficiale, dunque: Anna e Jannik stanno ancora insieme, solo che avranno deciso, per evitare problemi, di salvaguardare la loro privacy e di evitare che i tifosi si interessino più alla loro relazione che non alle loro prestazioni sportive. Peccato solo che, nelle scorse ore, Kalinskaya abbia commesso un errore che una buona fetta del popolo dei social ha reputato abbastanza grave.

Sinner, che sgarbo: non avrebbe dovuto

La (presunta) dolce metà di Sinner, impegnata a Singapore dopo il ritiro dagli Australian Open, avrebbe commesso un piccolo “sgarbo”, chiamiamolo così, nei confronti del due volte campione di Melbourne. In soldoni, lo avrebbe dimenticato.

Durante una delle tante conferenze stampa di rito le è stato chiesto di “assemblare” il suo ideale di tennista prendendo in prestito, un po’ di qua e un po’ di là, qualche pezzo dai suoi campioni del cuore. La talentuosissima russa ha citato 3 atleti di caratura mondiale, ma è parso alquanto sospetto – e sgarbato, per l’appunto, a qualcuno – che non abbia neanche minimamente accennato al tennista che ha fatto breccia nel suo cuore.

“Sarebbe forte come Serena (Williams, ndr), intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente qualcosa di Roger (Federer, ndr) un po’ di freddezza”. E basta così: capitolo chiuso. Nel suo ideale di tennista non c’è nulla, dunque, neppure un piccolissimo tratto, che appartenga al suo fidanzato. Apriti cielo. L’accusa mossa ad Anna è quella di aver mancato di rispetto a Jannik, non avendolo nominato, ma tant’è: se non lo ha fatto, evidentemente, avrà avuto i suoi buoni motivi. Dei quali noi, ovviamente, non saremo mai resi edotti.