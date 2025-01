Sinner e Anna Kalinskaya, c’è poco da fare: ultim’ora sconvolgente

Sinner e Anna Kalinskaya, c’è poco da fare. Se per quanto riguarda il campo le cose vanno alla grande, sul lato amoroso è rottura

Jannik Sinner, questa mattina, non ha presenziato all’incontro che i suoi colleghi tennisti hanno avuto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E, quest’incontro, era stato messo a posta in questa finestra perché si pensava che, il numero uno al mondo, ci sarebbe potuto essere.

Non è stato così: stanchezza mentale e fisica – così come ha specificato lo staff – hanno costretto Jannik a saltare l’appuntamento. I medici gli hanno consigliato, anche dopo il malore durante l’Australin Open, assoluto riposo. Rimane un po’ di amarezza, ovvio, ma questo è al momento e nessuno ci può fare nulla. Sinner, come sappiamo, ha un mente tante cose, non solo le vittorie, ma anche quei problemi che lo costringono a pensare al prossimo mese di aprile, quando il Tas di Losanna deciderà sulla squalifica. Detto questo, c’è anche un altro “problema”, relativo alla vita amorosa del campione azzurro.

Sinner e Anna Kalinskaya: è finita?

La domanda che si fanno molte persone, soprattutto quelle amanti del gossip, è se Sinne e la Kalinskaya stanno ancora insieme. Ufficialmente non è mai arrivata una notizia: i due non si vedono in sintonia da molto tempo e tutto questo lascia presagire ad una rottura.

Anna, in tutto questo, nei giorni scorsi, era in conferenza a Singapore dove parteciperà al torneo e ha risposto a una domanda ben precisa sul numero uno al mondo. Le è stato chiesto se dopo la vittoria di Sinner anche lei sentisse una pressione maggiore e Kalinskaya ha risposto così: “Assolutamente nessuna pressione, non cambia nulla per me“. “Secondo molti il fatto che lei non abbia smentito di essere ancora la fidanzata di Jannik sarebbe un indizio concreto sulla durata della relazione, secondo altri invece quella della campionessa sarebbe stata solo una risposta di facciata”, si legge sul Corriere dello Sport. Quindi rimane una porta aperta oppure no? Ognuno ovviamente è libero di farsi la propria idea su questo. E voi, che cosa ne pensate?