Questo Gratta e vinci è una garanzia: ancora una conferma

Gratta e vinci, un nome una garanzia: non ci sono più dubbi.

La dea bendata è assai girovaga, eppure può capitare, alle volte, che decida di fermarsi in un posto ben precisa e di stazionarvi per un po’. Lo si evince chiaramente, del resto, dal fatto che per la seconda volta si sia fatta viva sullo stesso marciapiede. Quello che costeggia via dell’Istria, nella città di Trieste, dove, nelle scorse ore, è accaduto qualcosa di assai raro.

A queste latitudini non si vince molto spesso, per cui è alquanto singolare che la fortuna abbia colpito, seppur a distanza di tempo, nel giro di 20 metri circa. Qualche tempo fa aveva battuto un colpo in un bar del rione, mentre nelle scorse ore si è rifatta viva al bar Sportivo, al civico 8/e del capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

La notizia ha destato tanta curiosità e anche stupore, a dirla tutta, considerando che i titolari dell’attività commerciale in questione erano i primi a non essere a conoscenza del fatto che la dea bendata avesse fatto un giro nel loro bar. Lo hanno scoperto a posteriori e non hanno la benché minima idea, privi di indizi come sono, di chi possa essere il fortunatissimo giocatore che, nei giorni scorsi, ha visto la sua vita cambiare da così a così per merito di un miracoloso Gratta e vinci.

Gratta e vinci, la dea bendata torna sul luogo del misfatto

Iniziamo col dire, prima di passare ai dettagli più succosi di questa bella storia a lieto fine, che la vincita in questione è arrivata a fronte di una spesa decisamente irrisoria.

Il Gastone di Trieste ha investito a malapena 10 euro nel gioco d’azzardo, mai pensando che sarebbero stati i soldi meglio spesi di tutti i tempi. Ha voluto puntare, per la precisione, su un biglietto della serie Il Miliardario Mega, che mette in palio una serie di premi da capogiro. Il più alto ammonta a 2 milioni di euro, e indovinate un po’? Sì, avete capito bene: è esattamente questa la cifra che il giocatore in questione ha vinto in quel bar del Friuli Venezia Giulia.

Impossibile stabilire, però, dicevamo, chi possa essere il misterioso cliente fortunato. Il titolare ha fatto sapere che i Gratta e vinci da lui vanno via come il pane, sebbene abbia sottolineato, al contempo, che “le persone che li giocano sono quasi sempre le stesse”. Hanno la soluzione sotto al naso, probabilmente, ma nessun indizio per venire a capo di questo rebus.