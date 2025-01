WhatsApp, benvenuto 2025: le immagini più belle per gli auguri di buon anno

Felice anno nuovo! Se non sai come dirlo, eccoti un aiutino: le immagini più belle da inviare su WhatsApp.

Il tempo è scaduto e il dado, a questo punto, dovrebbe essere ormai tratto. C’è un’ultima cosa da fare, però, prima di entrare ufficialmente nel vivo del 2025 e salutare, dunque, l’anno ormai passato agli archivi. Non pensi che sia il caso di augurare buon anno nuovo agli amici, ai parenti e, più in generale, alle persone che ti sono particolarmente care? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto: tu dovrai solo buttar giù qualche parola, alle immagini, invece, penseremo noi.

Quello degli auguri su WhatsApp è ormai diventato, si provi a dire il contrario, un rito irrinunciabile. Anche perché, diciamoci la verità, a tutti fa piacere ricevere un messaggio da parte delle persone alle quali vogliamo bene, a maggior ragione se sono lontane. Eccovi, allora, una carrellata di immagini che potrebbe tornarvi utile per sorprendere i contatti della vostra rubrica e per stupirli con degli auguri un po’ diversi dal solito.

Oro e stelle che passione: che sia un anno scintillante

C’è un colore che, quando si parla di Capodanno, è più rappresentativo dell’oro? Assolutamente no, ed è per questo motivo che abbiamo pensato che questa immagine fosse perfetta per lo scopo che ci siamo prefissati di aiutarvi a raggiungere. Un’immagine semplice, ma a suo modo brilla e scintilla e casca a fagiolo, dunque, per gli auguri di felice anno nuovo.

Brindisi a distanza? Con WhatsApp finalmente si può

Avresti avuto voglia di brindare, durante la notte di San Silvestro, con delle persone che per un motivo o per un altro non erano lì con te? Beh, niente paura. Questa immagine ti permetterà di annullare in un certo senso le distanze e di brindare all’anno nuovo insieme ai tuoi cari e agli amici più stretti. Cosa aspetti, dunque, a dispensarla a destra e a manca tramite chat?

Candele scenografiche per gli auguri di buon anno nuovo su WhatsApp

La semplicità, a volte, è più efficace di qualsiasi effetto speciale, come in questo caso. L’immagine qui sopra è tutto sommato estremamente semplice ed essenziale, eppure è al tempo stesso carica di significato. Da qui l’ipotesi che potesse essere perfetta per gli auguri di felice anno nuovo su WhatsApp.