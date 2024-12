Gratta e vinci, allarme rosso: potrebbe succedere da un momento all’altro

Gratta e vinci, stai in campana: il rischio c’è.

Il Natale è ormai archiviato, ma non per tutti. Per il protagonista di questa storia, per esempio, da oggi in poi sarà Natale praticamente tutti i giorni. E questo perché le attesissime vacanze invernali gli hanno portato una gran fortuna. Una fortuna sfacciatissima, se vogliamo, che del resto è il motivo per cui abbiamo ritenuto che fosse doveroso raccontarvi quello che gli è accaduto.

Iniziamo col dire che la storia in questione arriva da Taneytown, cittadina nel Maryland, uno Stato americano che spesso e volentieri balza agli onori della cronaca per notizie riguardanti il gioco d’azzardo. Ebbene, è qui che risiede il giocatore di cui vi parleremo quest’oggi, che non ha fatto né più e né meno, per la verità, di quanto molti di noi facciano ogni giorno, nella speranza di potersi imbattere nell’amatissima dea bendata. Fatta eccezione per un finale dal sapore decisamente diverso, come vedremo a breve.

L’uomo si stava recando al lavoro quando, lungo il tragitto, ha deciso di concedersi un pit-stop in un punto vendita 7-Eleven. Qui, forse sollecitato dall’istinto, ha deciso di acquistare alcuni biglietti della lotteria istantanea, nella speranza che le sue vacanze invernali potessero prendere, magari, una piega un po’ diversa.

Gratta e vinci, ha corso un pericolo enorme: ci è mancato poco

Aveva in tasca 5 dollari in totale e ha acquistato, dunque, due biglietti da 1 dollari e un biglietto da 3. Dopodiché, ha lasciato il 7-Eleven ed è tornato a bordo del suo camion. Non sapeva ancora che “rischio” avrebbe corso, visto che certe cose succedono da un momento all’altro.

Nei primi due tagliandi non c’era niente di niente, mentre il Diamond Bingo gli ha riservato una sorpresa decisamente inaspettata. Grattati tutti i simboli del suo bel biglietto, ha scoperto di avere diritto a riscuotere uno dei premi più elevati ai quali potesse ambire: 30mila, tondissimi, dollari. Naturalmente, la sua reazione è stata perfettamente commisurata all’importo che la dea bendata gli ha portato in dono per il Santo Natale.

“Stavo per cadere dal camion”, ha rivelato l’uomo, che prima di cantare vittoria ha controllato il biglietto per ben 6 volte, per poi rifarlo un’altra volta ancora una volta arrivato al lavoro. “Ero decisamente sotto shock”, ha ripetuto, raccontando di aver pianto perché quella somma, pur non cambiandogli la vita, gli sarà sicuramente di grande aiuto. Un regalo più bello di questo, insomma, proprio non avrebbe potuto riceverlo.