Espanyol-Valencia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Espanyol-Valencia è un recupero della tredicesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Espanyol e Valencia sono due squadre che se il campionato spagnolo finisse adesso sarebbero retrocesse. Certo, con il recupero della tredicesima giornata in programma – gli ospiti hanno addirittura due match in meno – diciamo che almeno i padroni di casa, con una vittoria, si potrebbero tirare fuori dalla zona rossa.

Mica semplice, visto che parliamo di un vero e proprio scontro diretto che, oggettivamente, mette in palio dei punti pesantissimi che possono fare la differenza. E non bisogna nemmeno dimenticare che, di solito, quando ci sono questo tipo di partite la paura di perdere è sempre maggiore della voglia di vincere. Insomma, sarà un match molto tattico, tra due squadre che non se la passano benissimo.

Nelle ultime cinque uscite solo il Valencia è riuscito a vincere due volte, ma entrambe le affermazioni sono arrivate in Coppa del Re. La squadra di Barcellona invece è riuscita a perdere anche nella manifestazione nazionale contro una truppa di categoria inferire. E poi ha pareggiato in casa contro l’Osasuna nello scorso weekend. Anche il fatto di non essere abituati a giocare ogni tre giorni potrebbe incidere in maniera importante nella contesa.

Il pronostico

Paura di perdere più che voglia di vincere. E occhio quindi, in un match altamente tattico, alla X che potrebbe arrivare nel finale. Anche il primo tempo si potrebbe concludere senza un nulla di fatto.

Le probabili formazioni di Espanyol-Valencia

ESPANYOL (4-4-2): Garcia; Tejero, Kumbulla, Cabrera, Olivan; Roca, Lozano, Kral, Romero; Cardona, Puado.

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Tarrega, Vazquez; Perez, Pepelu, Guerra, Rioja; Lopez, Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0