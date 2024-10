Feyenoord-Ajax, Eredivisie: tv, formazioni, pronostico

Feyenoord-Ajax è un recupero della quarta giornata del campionato olandese: dove vederlo in tv, probabili formazioni e pronostico

Sei vittorie nelle ultime sette uscite per il Feyenoord; mentre l’Ajax di Farioli, dopo la sconfitta alla seconda giornata contro il Breda, non ha mai più perso. Solo vittorie o pareggi tra campionato e coppa. Il recupero della quarta giornata del campionato olandese mette davanti due formazioni che stanno bene, che sono appaiate in classifica a quota 19 punti e che vogliono, almeno, cercare di prendere l’Utrecht che al momento è al secondo posto.

Dite che è ancora presto per dire che il campionato è chiuso? Forse sì, ma il Psv che guida la classifica (con due partite in più rispetto all’Ajax e con una rispetto ai padroni di casa) fino al momento le ha vinte tutte, quindi di punti ne ha 30, con la bellezza di 35 gol fatti e solo sei subiti. Miglior attacco e miglior difesa. Difficile riprenderlo.

Ma questa partita ovviamente mette in palio dei punti pesantissimi per il campionato e per il proseguo della stagione. Sia Feyenoord che Ajax vogliono cercare di prendere quella squadra che scappa sapendo che molto, se non tutto, passa da questo match. Un pareggio non serve a nessuno, ma la sensazione è che sia proprio questo il risultato finale che verrà fuori.

Come vedere Feyenoord-Ajax in diretta tv e streaming

La sfida Feyenoord-Ajax, valida per il recupero della quarta giornata di Eredivisie, è in programma mercoledì alle 18:00. In Italia i diritti del massimo campionato olandese non sono di nessuno, quindi da queste parti il match non si potrà vedere.

Il pronostico

Sarà senza dubbio una gara scoppiettante, da almeno un gol per squadra. Ma alla fine il pari sembra un risultato scritto, giusto quasi, per quelle che sono le qualità che vedremo in campo. Per Farioli, alla prima esperienza su una panchina prestigiosa e affascinante come quella dei lancieri, diciamo che potrebbe anche andare bene così, sapendo di avere un altro match da recuperare e che potrebbe di conseguenza, vincendo, mettere il muso davanti.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Ajax

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Hwang In-Beon, Maduro; Osman, Milambo, Igor Paixao; Carranza.

AJAX (3-5-2): Ramaj; Rugani, Baas, Kaplan; Gaaei, Tahirovic, Van Den Boomen, Klaassen, Wijndal; Bertrand Traoré, Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2