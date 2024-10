Bundesliga, pronostici ottava giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, dopo la notte da incubo vissuta in Champions contro il Real Madrid il Borussia Dortmund cercherà di voltare pagina contro l’Augsburg.

La stagione del Borussia Dortmund finora è stata caratterizzata da una preoccupante discontinuità: a vittorie altisonanti i gialloneri hanno alternato cocenti delusioni, come ad esempio quella rimediata in settimana contro i campioni d’Europa del Real Madrid. In vantaggio di due gol al “Bernabeu”, la squadra allenata da Nuri Sahin è letteralmente crollata nella ripresa (5-2) sotto i colpi dei talenti dei Blancos, palesando problemi difensivi e soprattutto caratteriali, di tenuta mentale.

Insomma, ci si può fidare questo Borussia? La risposta, per il momento, è negativa. E non è da escludere che la batosta di Madrid possa riverberarsi anche sulla sfida di campionato con l’Augsburg, squadra che solitamente dà il meglio tra le mura amiche (ha conquistato tutti e 7 i punti davanti al proprio pubblico). Non è scontata, quindi, la vittoria del Dortmund, che ad Augusta potrebbe far fatica a tenere la porta inviolata: previsti almeno 3 gol complessivi. Nel sabato pomeriggio della Bundesliga è protagonista anche lo Stoccarda, reduce dall’impresa dello Stadium contro la Juventus in Champions League (0-1). Gli uomini di Sebastian Hoeness hanno surclassato i bianconeri, dimenticando subito la netta sconfitta di sabato scorso con il Bayern Monaco (4-0). Sulla scia della vittoria sulla Signora, i biancorossi hanno l’occasione di tornare al successo anche in campionato contro il Kiel neopromosso e penultimo in classifica, ancora a secco di vittorie. L’attacco dello Stoccarda può andare a nozze dinanzi alla difesa in assoluto più perforata della Bundesliga (21 gol incassati).

Le previsioni sulle altre partite

È stato impegnato in Champions League anche il Lipsia, sconfitto 1-0 a domicilio dal Liverpool. Secondo ko di fila per i Roten Bullen nella manifestazione continentale più importante dopo quello con la Juventus ma Marco Rose, il loro allenatore, può consolarsi guardando la classifica della Bundesliga, che vede la sua squadra al comando insieme al Bayern Monaco, a quota 17 punti.

Il Lipsia tenterà di voltare immediatamente pagina nel match con il Friburgo, la sorpresa di questa prima parte di stagione: Grifo e compagni, infatti, sono terzi con due punti in meno delle prime della classe. Potrebbe uscirne fuori una sfida combattuta e con entrambe le squadre a segno. I padroni di casa, in ogni caso, restano favoriti per i tre punti. Da attenzionare pure lo scontro salvezza tra St. Pauli e Wolfsburg: leggera preferenza per i biancoverdi ma anche la neopromossa ha voglia di tornare a fare punti dopo le sconfitte di fila con Mainz e Borussia Dortmund.

Bundesliga: possibili vincenti

Wolfsburg o pareggio (in St. Pauli-Wolfsburg)

Lipsia (in Lipsia-Friburgo)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Augsburg-Borussia Dortmund

Stoccarda-Kiel

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Augsburg-Borussia Dortmund

St. Pauli-Wolfsburg

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Augsburg-Borussia Dortmund è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

